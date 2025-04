Buona Pasqua 2025: frasi di auguri e immagini che toccano il cuore

Roma, 18 aprile 2025 – Gli auguri di Pasqua più belli sfiorano il cuore evocando la voglia di rinascita che è dentro ognuno. La festa di Pasqua coincide con il tempo della primavera e porta con sé il bisogno di rinnovare, riscoprire, rinascere.

Nella storia scrittori, filosofi, poeti, asceti e artisti, ciascuno con il proprio linguaggio, hanno provato a dare voce al mistero e alla bellezza delle celebrazioni di Pasqua, in cui a dialogare sono la Morte e la Vita, attraverso il Tempo. Di seguito alcuni spunti per messaggi da inviare via Whatsapp, Facebook o da riferire di persona.

Auguri di buona Pasqua 2025, immagini e frasi

Frasi celebri sulla Pasqua e sulla rinascita

"La Pasqua ci dice che possiamo mettere la verità nella tomba, ma non resterà lì" — Clarence W. Hall, giornalista e scrittore americano

Attribuita a Clarence W. Hall, "Easter says you can put truth in a grave, but it won't stay there" esprime con forza la centralità del messaggio pasquale. La verità e la speranza, anche se soffocate, alla fine trovano sempre la via per emergere. Un pensiero potente, soprattutto in tempi incerti.

"Il periodo che precede la Pasqua è il periodo in cui la vita si muove nuovamente verso la sua pienezza e, con questa forza oggi così poco compresa, spinge anche noi a rinnovarci, ad abbracciare con una nuova visione lo scorrere incerto della vita" — Susanna Tamaro, scrittrice

"Pasqua è il giorno perfetto per riscoprire la bellezza delle piccole cose" — Richard Paul Evans

La Pasqua coincide con l’inizio di una nuova stagione e ne amplifica le emozioni profonde: ogni cosa rinasce, lo stesso processo può accadere dentro di noi.

"Cristo è risorto, e la vita trionfa" — Papa Francesco, Omelia di Pasqua, 2019

Le parole di Papa Francesco sono tra le più citate negli ultimi anni. Con uno stile diretto, il pontefice richiama al cuore della Pasqua cristiana: la resurrezione come vittoria della vita.

"Non abbandonatevi alla disperazione. Siamo il popolo della Pasqua, e Alleluia è la nostra canzone" — Papa Giovanni Paolo II

"Nascere non basta. È per rinascere ogni giorno che siamo nati" — Pablo Neruda, poeta, diplomatico e politico

"Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace" — Erri De Luca, scrittore, giornalista, poeta e traduttore

"Le uova sono troppo dolci? Che le devo dire? Saranno uova di Pasqua" — Totò, attore, poeta, paroliere, sceneggiatore e filantropo

Pasqua è un tempo sospeso, un’occasione per fare silenzio e ascoltare. Condividere un augurio o una frase sulla Pasqua è anche un modo per dire: ti penso, ti auguro luce, ti auguro vita nuova. Perché, in fondo, la Pasqua parla a tutti noi di qualcosa che vogliamo ritrovare: speranza e rinascita.