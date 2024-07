Digiport, Fiumicino più smart con l’intelligenza artificiale

AEROPORTI DI ROMA lancia due innovativi servizi digitali, a portata di click, per i passeggeri dello scalo di Fiumicino all’interno della piattaforma Digiport. Grazie a questa innovativa tecnologia sarà possibile ricevere aggiornamenti via WhatsApp sullo stato del proprio volo in partenza, inoltre si potranno visualizzare in tempo reale sul proprio smartphone, grazie all’intelligenza artificiale, le operazioni di imbarco al gate. Il nuovo progetto di Adr rientra nella strategia del Gruppo Mundys, che considera l’innovazione una delle principali leve di sviluppo strategico. Aeroporti di Roma accelera così sulla strada della digitalizzazione per migliorare ancora la customer experience dei viaggiatori del ’Leonardo da Vinci’, recentemente premiato da Aci World come migliore aeroporto europeo oltre i 40 milioni di passeggeri per la qualità e l’eccellenza dei servizi offerti. Nello specifico, il servizio chatbot consente ai passeggeri di ottenere notifiche sullo stato dei voli in tempo reale e informazioni dettagliate su tutti i servizi erogati nello scalo di Roma Fiumicino. "Con questi nuovi servizi, proseguiamo nella nostra missione di rivoluzionare, grazie al digitale, l’esperienza del passeggero in aeroporto: oggi il viaggiatore può avere a portata di click tutte le coordinate sul proprio volo, senza dover visualizzare più volte i monitor di informazioni sui voli. Attivando direttamente le notifiche sul proprio smartphone e monitorando in real-time lo stato dell’imbarco, i viaggiatori potranno così spendere il loro tempo per esplorare l’aeroporto senza pensieri in attesa del decollo", ha dichiarato il Vice President Innovation & Quality di Aeroporti di Roma Emanuele Calà.

Aeroporti di Roma compie, così, un ulteriore passo avanti nell’implementazione di innovative opportunità digitali per i propri passeggeri. Per intercettare questi ultimi, infatti, è stata recentemente lanciata Flyandvisitrome.com, una nuova piattaforma di prenotazione voli per offrire ai viaggiatori di tutto il mondo l’opportunità di trovare e acquistare i biglietti più convenienti, con l’ulteriore possibilità di integrare l’esperienza di viaggio con l’opzione di stop-over, e quindi una lunga sosta di almeno 24 ore, a Roma. Questa vacanza nella vacanza, il cui servizio di prenotazione è fornito da TripStack, player di riferimento nel settore con circa 30 milioni di clienti l’anno, è possibile grazie ai più avanzati strumenti di ricerca incrociata di itinerari di oltre 650 compagnie aeree.

Anche con Flyandvisitrome.com, Aeroporti di Roma intende promuovere ulteriormente a livello internazionale l’opportunità di visitare la Capitale attraendo ulteriormente flussi turistici verso il nostro Paese. I viaggiatori, inquadrando un QR Code riprodotto nella sezione inferiore dei monitor info voli, possono accedere ad una chat dedicata per controllare lo stato del proprio volo in ogni momento senza dover consultare gli stessi display del terminal. L’utilizzo diretto di WhatsApp permette ai passeggeri di semplificare e ottimizzare la propria permanenza in aeroporto. Attraverso la chatbot di Digiport, è inoltre possibile accedere alle informazioni aggiornate su tutti i servizi offerti da Adr. Ma non solo: per i 14 gate E11-E24 dell’area di imbarco extra-Schengen ’Molo E’, Adr lancia il servizio di ’Smart Boarding’ che, accessibile tramite QR Code, attraverso un sistema di microcamere coordinate dall’IA, riesce a raccogliere e processare in real-time dati sulle operazioni di imbarco, dando modo ai viaggiatori di visualizzare in tempo reale dal proprio cellulare il live-streaming dell’avanzamento del proprio volo, tra cui dettagliati aggiornamenti sulla percentuale di completamento del processo.