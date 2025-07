L’esempio virtuoso di Icma ora arriva sui banchi

SI CHIAMA LEATITIA ed è la foresta di alberi e piante di cacao, banano e avocado eretta in Camerun da Icma, sartorial paper dal 1933. La foresta è sorta a partire dal 2019 e conta oggi 442 piante grazie al programma Treedom a cui Icma ha aderito. Si stima che gli alberi della foresta Laetitia assorbiranno complessivamente nei primi 10 anni di vita 41,74 tonnellate di anidride carbonica. Così Icma contribuisce al progetto che ha come obiettivo quello di ridurre le emissioni di anidride carbonica, proteggere la biodiversità e fornire una fonte di reddito sostenibile per i contadini camerunensi, contrastare l’erosione del suolo e promuovere la riforestazione. La foresta Laetitia si trova nella regione nota come Cocoa Belt o fascia del Cacao, che si estende tra il 20° parallelo sud e il 20° parallelo nord. Questa zona fornisce le condizioni ideali per la crescita del cacao, ma la scelta è anche quella di variare con la piantumazione delle piante e aggiungere banano e avocado. I "custodi" della foresta Laetitia seguono online le fasi di crescita delle piantine, anzi dei semi che si trasformano in piantine, insieme a tante curiosità sulle varietà arboree e i video dei Forestry Manager Treedom che dialogano con le comunità locali che vanno ad animare il "diario" di ogni singolo albero. Alcuni degli alberi, tra cui gli ultimi 15 del 2023, sono stati piantati grazie al progetto Kind: per ogni 10 mila fogli venduti della collezione di carte 100% riciclate, Icma ha scelto di piantare un nuovo albero nella foresta camerunense. D’altra parte, quello di Icma è un vero e proprio "caso" di studio per gli allievi delle scuole superiori, che da settembre seguiranno il corso di economia aziendale con il nuovo libro di testo "Impresa, marketing e mondo Smart".

Le autrici del testo - Lucia Barale, Lucia Nazzaro e Giovanna Ricci - hanno scelto Icma, azienda leader nella nobilitazione della carta per packaging di lusso, per una delle schede "caso aziendale", come esempio virtuoso di azienda che opera sul territorio italiano e che tiene conto della responsabilità sociale delle imprese, "perseguendo cioè il fine del bene comune, dato da un insieme di obiettivi: redditività, competitività e creazione del valore ambientale e sociale", spiegano. Ma Icma si distingue anche come esempio di imprenditorialità al femminile. L’azienda lombarda, infatti, ha una tradizione di managerialità in rosa. La sua origine data 1933. Matilde Carcano, una delle prime donne imprenditrici italiane, fonda a Mandello del Lario I.C.M.A., Industria Carte Metallizzate ed Affini e dà inizio a una lunga storia imprenditoriale tutta al femminile. I primi lavori dell’azienda sono nobilitazioni e goffratura della carta stagnola (prodotta dall’azienda Carcano) ma presto si passa alla patinatura e goffratura di carte e cartoncini per la creazione di prodotti destinati al mercato della cartotecnica e legatoria. A metà degli anni Cinquanta è la figlia di Matilde, Elena Bianchi, a prendere la guida di Icma. Grazie alla passione per la meccanica e la chimica del marito, Luigi Buzzi, si introducono in azienda importanti innovazioni tecnologiche. La ricerca creativa e tecnica permette di dare vita a prodotti eleganti e di qualità. Tra le macchine che hanno segnato la storia di Icma non si può non ricordare la "48", come è chiamata con familiarità in azienda, una moderna macchina spalmatrice che sostituisce la patinatrice a festoni. Negli anni Settanta la Icma inizia a produrre carte vellutate con una tecnologia dedicata. Quegli anni segnano anche l’ingresso in azienda di Silvia Buzzi, nipote di Matilde Carcano.

Iniziano i primi investimenti mirati alla riduzione dell’impatto ambientale: il primo passo è il trattamento degli scarichi aziendali liquidi che vengono riciclati nel processo produttivo. Il laboratorio chimico viene ampliato per permettere migliori controlli e un’attività di ricerca più strutturata. Silvia Buzzi istituisce le borse di studio per i figli dei dipendenti Icma, in memoria del padre Luigi che aveva dedicato la sua vita allo studio e alla ricerca. Nei primi anni duemila Elena Maria Carla Torri, figlia di Silvia Buzzi, diventa responsabile Marketing. La quarta generazione dà uno slancio alla gamma dei prodotti e agli investimenti, con uno sguardo attento ai cambiamenti nel mercato del lusso. L’azienda si amplia in questi anni con l’acquisizione di un nuovo stabile per la produzione e i magazzini.

Con l’acquisizione di concorrenti francesi e italiani Icma continua a crescere. Nel 2011 Icma riceve il premio Imprese e Responsabilità sociale per le migliori prassi aziendali in Lombardia. Nel 2014 Elena MC Torri è nominata CEO, l’azienda cresce come numero di dipendenti e quote di mercato, raddoppiando il proprio fatturato e investe per innovare le carte in modo che bellezza e sostenibilità, sociale e ambientale, possano camminare di pari passo. Nel 2020 Icma diventa Bcorp, è una delle prima aziende al mondo nel settore cartario e la prima in Europa ad avere questa certificazione. Nel 2021 Icma cambia il suo statuto sociale e diventa una Società Benefit: nel documento sono inserite le finalità di beneficio comune che meglio rappresentano i valori del Manifesto Icma, con la convinzione che oltre agli obiettivi economici un’azienda debba dare spazio a scelte di responsabilità che abbiano un impatto positivo sulla società, sulla crescita della comunità e sulla biosfera. Sostenibilità, innovazione e cura della tradizione sono i valori sui quali si fonda il lavoro di questa storica impresa lombarda, che firma un Manifesto nel quale dettagli valori, obiettivi e il motto della fondatrice, "In labore fortuna".