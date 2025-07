"Quando Pompei dorme, siamo già al lavoro". Pulizie, luci, decoro: il bello va custodito

ANGELO GUERRIERI è l’amministratore delegato di Innova facility management e si occupa degli interventi nei siti storici e archeologici gestiti, dal luglio scorso, direttamente da Innova. Di sé dice "Svolgo attività professionale nella ricerca, nella formazione e nella consulenza per i settori di facility, energy e property management con particolare attenzione alla definizione di metodi e strumenti per la programmazione e la terziarizzazione dei servizi attraverso formule di global service e profit contracting aventi per oggetto patrimoni impiantistici, immobiliari ed urbani".

Ma come è intervenire in sito storici e archologici ocme Pompei o il Colosseo? "Molto emozionante. In genere sono siti visitati da tantissime persone e quindi occorre lavorare in orari particolari. Di notte, in genere o la mattina molto presto, dalle 5 alle 9 del mattino. Ovviamente l’attenzione al bello è quasi maniacale e in più si sta attenti a che tutto sia comnque in ordine, perché ormai con una foto si può distruggere la reputazione secolare di un luogo. Quindi grandissima attenzione, perché operiamo nei siti archeologici più importanti, visitati e visti nel mondo. Sono punti di eccellenza dell’Italia. Decoro e visione del sito devo sempre essere curate al massimo", dice Guerrieri. È proprio vero, con una foto si rischia di rovinare la reputazione di un sito, persino se quel sito sono gli scavi di Pompei o il Colosseo. Motivo per cui la divisione coordinata da Guerrieri opera quando gli altri dormono, "Le riparazioni complesse le facciamo dalle 5 del mattino, fino alle 9. Se c’è qualche riparazione urgente, da fare durante la giornata, isoliamo l’area di visita pubblica. Abbiamo risorse in presidio, sia per le pulizie, che per le manutenzioni. Ma diamo anche supporto all’accoglienza dei visitatori, con la verifica dei ticket, per impedire le truffe. Inoltre facciamo l’accompagnamento dei visitatori, dando indicazioni di massima sul sito, sia a Pompei, sia al Colosseo", racconta.

Oltre a questi due importanti monumenti, Innova si occupa di tutti i musei romani, da Palazzo Venezia, al Pantheon. Si tratta di un impegno molto importante, con oltre 250 persone al lavoro, di cui 100 dipendenti dirette e altre in subappalti speciali. Ovviamente per lavorare nei musei e nei siti archeologici occorre avere particolari competenze, certificazioni e una cultura del bello. Tanto che lavorano con Guerrieri esperti restauratori. "È molto significativa, inoltre, la parte dedicata all’impiantistica, sia elettrica, sia di condizionamento. Sulle luci noi lavoriamo molto, perché anche il sito più bello del mondo illuminato male rischia di dare una immagine non buona. Servono quindi luci sempre bellissime. Lo stresso vale per il condizionamento, perché il rischio è che i fruitori dei musei muoiano di caldo e quindi occorre intervenire, per rendere l’esprienza piacevole". Il momento più emozionante? "La parata del 2 giugno. Tutto doveva essere perfetto, il Vittoriano, il Colosseo, Palazzo Venezia. Si fanno le prove nella notte, perché poi la parata, vista ovunque nel mondo, alla presenza del Presidente della Repubblica, deve essere perfetta. La scalinata dell’altare della patria è in un marmo particolare, bianco, quel giorno deve essere ancora più bianco. È una grande responsabilità. Mi sono emozionato".

Le. Ma.