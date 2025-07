Per Innova fatturato record. E volano anche i ricavi

IN SOLI NOVE ANNI il Consorzio Innova è cresciuto tantissimo, radicandosi nel territorio emiliano romagnolo, dove è nato, ma anche crescendo in tutta Italia. Ora sono tre le sedi operative, oltre a Bologna, ci sono infatti anche Milano e Roma. Giuseppe Cremonesi è il presidente del Consorzio nato a Bologna nel 2016, come sfida alla crisi del settore artigiano e non solo. "Noi siamo un Consorzio che fattura 360 milioni. Il 2024 è stato un anno molto positivo per noi: abbiamo ricavi per il 20% in più dello scorso anno e fieno in cascina anche per il futuro, con lavori assegnati per 1,3 miliardi di euro. Abbiamo al 2024 già di più 225 dipendenti diretti. Penso che arriveremo presto ai 300, mentre i soci del Consorzio sono ormai circa un migliaio. E considerando tutti i soci, in Italia daremo lavoro a 30 mila persone", dice il presidente Cremonesi, che insegna all’Università di Bologna. "Dare lavoro a così tante persone è sicuramente una cosa impegnativa. Ma la nostra forza sta proprio nella ridistribuzione del lavoro ai nostri soci e la preferenza del territorio, che ci consente di avere pochi lavori in subappalto. Attraverso i soci distribuiamo il lavoro", aggiunge Cremonesi.

Presidente, come descrive il Consorzio Innova? "Quello di Innova, è un consorzio di Imprese artigiane e si conferma leader nazionale nel campo delle attività legate alla gestione di grandi patrimoni, sia pubblici che privati, con oltre 1000 imprese associate in tutto il territorio nazionale opera attraverso le sue tre principali sedi, Bologna, Roma e Milano".

Avete appena presentato il bilancio, cosa possiamo mettere in evidenza nell’esercizio 2024? "Andiamo ai dati, nel 2024 il Consorzio Innova ha fatturato oltre 363 milioni di euro con un ebit A di 8,4 milioni con un risultato di margine netto di oltre 7 milioni. Le commesse più prestigiose acquisite nel 2024 sono la gestione del facility management dei più importanti musei: il Parco Archeologico del Colosseo, l’Altare della Patria, Castel Sant’Angelo, il Parco Archeologico di Pompei".

Altri obiettivi raggiunti? "Nel corso del 2024 Innova ha inoltre costituito Innova Gestione Fiumi, una società specifica che dopo gli alluvioni che hanno colpito gravemente la Regione Emilia-Romagna, ha strutturato una serie di servizi a sostegno delle commesse in corso che in maniera specifica sostengono i nostri soci e facilitano le attività nei confronti della stessa Regione Emilia-Romagna".

Cosa prevede nel futuro di Innova? "Nel futuro continuerà, oltre che l’attività caratteristica di acquisizione e gestione di varie commesse in ambito civile, impiantistico ed infrastrutturale anche lo sviluppo dell’attività dei servizi in proprio su territori nei quali siamo già presenti con proprio personale operativo".

Avete anche un’attività legata al sociale molto importante... "Sì, continua l’attività filantropica della Innova Fondazione che, attraverso alcune collaborazioni, eroga sostegno ad altre Fondazioni e Associazioni meritevoli in vari ambiti: sanitario, culturale, sportivo e artistico".

Operate inoltre anche in materia finanziaria… "Il Consorzio Innova nel corso del 2024 ha dato vita ad una propria finanziaria interna di filiera a sostegno dei pagamenti ai propri associati denominata FinNova".

Come va il mercato? "La previsione per l’anno in corso, avendo Il Consorzio Innova, un portafoglio di lavori e servizi da eseguire di oltre 1,3 miliardi di euro, è certamente di una ulteriore crescita va continui a consolidare la nostra realtà sia in termini economici che di sviluppo operativo nei settori dei servizi".

Con l’emergenza alluvione vi siete dedicati anche ai fiumi. "La gestione di fiumi è diventata molto importante, per l’emergenza avevamo fuori 300, direi quasi 400 persone sulle emergenze. Quanto è importante il rapporto con il territorio? "Per noi il territorio è centrale, noi siamo un consorzio cooperativo. Condividere una sorte, un cammino assieme. Di interessi e di valori. Centralità del nostro valore è la distribuzione del lavoro. Partecipiamo assieme ad opportunità che nessun singolo artigiano avrebbe da solo. Per noi l’approccio territoriale è del tutto non predatorio, ma lavoriamo sulla ripartizione del lavoro nel tempo".

Vi siete dotati da subito del codice etico e licenziate il bilancio sociale. Cosa significa? "Che i valori ci uniscono e ci guidano. La legalità, il territorio, il bene comune. Dobbiamo inoltre pensare al dopo Pnrr, cercando di consolidare i risultati ottenuti. Abbiamo una consapevolezza, faccio una citazione, ‘coloro che sanno vincere sono più numerosi di quelli che sanno fare buon uso dello loro vittoria’. Il nostro compito è quello di gestire e stabilizzare il percorso fatto fino ad ora".

Fra i dipendenti molti sono giovani. È questa la nuova sfida, puntare sul futuro? "Per me che insegno anche all’università il rapporto coi giovani è molto importante. E in Innova abbiamo assunto molti giovani. Mi permette di coniugare alcune teorie con tentativi di pratica. Tentiamo di lavorazione su questo, anche in raccordo con l’università".

Quando siete partiti c’erano una profonda crisi economica. E ora? "Facciamo un’altra citazione, ‘Abituali spettatori dell’agitazione del mondo, i sognatori sono terribili quando di colpo li prende il bisogno di agire, abbassano la testo e si precipitano contro i muri con quella serenità sconcertante che può soltanto un’immaginazione disordinata’. Ecco, ripercorro ora la storia dal 2016, quando è nata Innova, e devo dire che in solo 9 anni abbiamo messo assieme un gruppo ristretto che ha dato corpo a questa immaginazione determinata".