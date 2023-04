Con Archygram l’intelligenza artificiale misura la casa

È UN INGEGNERE DONNA in un settore tipicamente maschile, guida un team tutto al femminile e ha vinto a dicembre il "Premio Nazionale per l’Innovazione", la più grande competizione italiana delle start up innovative promossa dall’Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competion-Pni Cube. È destinata a far notizia Francesca Condorelli (nella foto a destra), 32 anni, ingegnere edile: ha avuto un’idea brillante che potrebbe rivoluzionare il settore dell’architettura e delle costruzioni, ci ha creduto fino in fondo e oggi è riuscita a mettere in piedi una delle imprese innovative più promettenti del panorama imprenditoriale italiano. Grazie all’attività di "incubazione" svolta da Polihub, l’Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano.

Il suo successo inorgoglisce anche Regione Lombardia, perché il 2022 è stato "il secondo anno consecutivo che un soggetto lombardo si è aggiudicato il Premio Nazionale riservato alle migliori realtà d’Italia", ha ricordato Guido Guidesi (nella foto a sinistra, con Enrico Deluchi e Francesca Condorelli), assessore allo Sviluppo Economico della Regione e grande fautore della spinta pubblica all’innovazione del sistema imprenditoriale lombardo, sottolineando che si è trattato di "un’ulteriore conferma di quanto la Lombardia sia la casa delle idee innovative". La start up si chiama Archygram, in onore di "Archigram con la i, gruppo di avanguardia architettonica che negli anni Sessanta usava già la tecnologia", ha spiegato la giovane imprenditrice. Archygram è una nuova web app basata sull’Intelligenza Artificiale: consiste in un nuovo software che, usando le immagini di uno smartphone, consente di prendere le misure di qualsiasi edificio in modo automatico. L’invenzione risolve il problema della realizzazione del cosiddetto "rilievo", una delle attività più onerose in ambito edilizio edilizio, e promette di rivoluzionare il lavoro di ingegneri, architetti e geometri. Ma come funziona Archygram? "Si scattano le foto dell’edificio con un telefono, e poi le si caricano sulla nostra piattaforma. In poche ore si ottiene il disegno dell’edificio contenente le misure e le informazioni necessarie al progettista. Il nostro è un ambito di nicchia, ma risolviamo un problema molto importante: quello del rilievo è un processo oneroso e richiede molto tempo", ha spiegato Condorelli, secondo cui "Archygram è fortemente innovativa perché permette di aumentare la qualità dei progetti architettonici, ma riducendo tempi e costi".

È in cantiere infatti il lancio dell’applicazione sul mercato di vasta scala, grazie ad un team in grado di mettere insieme competenze di intelligenza artificiale, sviluppo software e fotogrammetria: quell’insieme di know how e capacità tecniche che permette di ricostruire un oggetto in 3D a partire dalle immagini, rielaborando i dati metrici forniti dalle immagini stesse. Partita un anno e mezzo fa, Archygram ha già conquistato numerosi premi. Oltre al Premio Nazionale Innovazione, spicca tra gli altri riconoscimenti il Premio speciale "Flash Art", grazie all’idea di digitalizzare proprio con la fotogrammetria il patrimonio culturale che rischia di andare perso.