Itabus assumerà trenta conducenti per servizi di linea

ITABUS, AZIENDA leader nei servizi di trasporto passeggeri su gomma, partecipata al 100% da Italo Spa, ha avviato una programma di ampliamento del proprio organico che prevede l’assunzione di trenta conducenti di autobus per servizi di linea e, complementarmente, servizi di noleggio. Itabus, guidato dal presidente Gianbattista La Rocca (nella foto a destra) e dall’ad Francesco Fiore (a sinistra) collega l’Italia, Sicilia compresa, con 100 bus Man (gruppo Volkswagen) e nonostante le restrizioni del periodo pandemico, ha già superato i 2 milioni di viaggiatori. Con la nascita di Itabus è stato introdotto in Italia un servizio di qualità nel settore della gomma, con bus di ultimissima generazione dotati di wi-fi 4/5G gratuito, toilette e distributori automatici di snack e bevande. Mezzi bipiano (74 posti ognuno) con 2 ambienti di viaggio (Comfort+ e Top). La società, che di recente ha presentato la nuova stagione ricca di novità, ad oggi serve 14 regioni, offrendo 500 partenze ogni giorno da oltre 85 città italiane. Grandi centri, snodi infrastrutturali strategici (come stazioni Alta Velocità e aeroporti), piccoli borghi e località turistiche sono collegati quotidianamente, garantendo così un modello di viaggio condiviso, sicuro e confortevole.

Le assunzioni si concretizzeranno attraverso e-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, ricerca e selezione del personale, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni Hr per aziende e multinazionali. e-work è un’agenzia per il lavoro nata nel 2000 e presente sul territorio nazionale con 36 filiali; attraverso il lavoro di 210 professionisti, serve annualmente oltre 1.200 aziende e 40.000 persone. Grazie a una rete di divisioni specializzate, e-work è in grado di affrontare e gestire le necessità di compagnie multinazionali e corporate, enti pubblici, aziende dal profilo nazionale e regionale.

La selezione si rivolge a uomini e donne con patente D o De + Cqc persone, automuniti, con esperienza pregressa nel settore di almeno 3 anni, conoscenza delle normative sulla sicurezza stradale e sui trasporti pubblici in grado di condividere i valori di affidabilità e orientamento al cliente. Ai candidati che parteciperanno alla selezione per entrare nel parco conducenti di Itabus a Roma viene richiesta flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, diurni e notturni, anche nei giorni festivi e nel week-end (con la garanzia dei riposi compensativi previsti dal Ccnl). Viene inoltre richiesta disponibilità a trasferte sul territorio nazionale ed europeo e all’effettuazione, complementarmente al servizio di linea, di servizi a noleggio. La residenza in provincia di Roma costituisce, inoltre, requisito preferenziale. Ai conducenti sarà proposto inquadramento con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inserimento previsto a partire dalla metà di ottobre.