Dallo sviluppo ai nuovi talenti, il Gruppo Sdf investe sul futuro

IN UN CONTESTO di mercato globale in forte contrazione, SDF, multinazionale italiana tra i leader mondiali nella produzione di trattori, macchine agricole da raccolta, trattori elettrici a guida autonoma e motori diesel, si è distinta per performance superiori alla media del comparto, aumentando la propria quota di mercato e consolidando la leadership nei segmenti specialistici. Il mercato globale dei trattori a cui SDF fa riferimento si è caratterizzato per un calo significativo, passando dalle circa 277.000 unità vendute nel 2023 alle circa 226.000 del 2024 (-18,6%). In questo scenario, il Gruppo ha registrato un calo di volumi inferiore rispetto alla media del mercato, con circa 24.000 unità vendute (-16,3%), e migliorato la propria quota di mercato a livello mondiale, cresciuta al 10,4% nel 2024 rispetto al 10,1% del 2023 e al 9,4% del 2022. Anche il primo trimestre del 2025 conferma un rafforzamento della quota di mercato di SDF, nonostante si registri un ulteriore calo dei volumi a livello globale.

Nel dettaglio, nel 2024 SDF ha registrato un fatturato pari a 1.638 milioni di euro, con una flessione di ricavi più contenuta rispetto alla media del settore, ed Ebitda di 187 milioni di euro, pari all’11,5% del fatturato, secondo miglior risultato di sempre in termini percentuali. Confermata, inoltre, la centralità degli investimenti in ricerca e sviluppo che nel 2024 hanno raggiunto un valore di 75 milioni di euro. Prosegue poi il percorso di internazionalizzazione dell’azienda con l’apertura delle nuove filiali commerciali in Messico e Tanzania, che si aggiungono agli 8 stabilimenti produttivi già esistenti e alle 14 filiali commerciali distribuite complessivamente tra Europa, Asia, America e Africa. Lodovico Bussolati, Chief Executive Officer di SDF ha illustrato le strategie che hanno portato l’azienda a conseguire importanti trend di crescita: "La costante crescita di SDF è frutto di una strategia di lungo periodo che punta su tre direttrici principali: in primo luogo, negli ultimi 15 anni abbiamo sviluppato la nostra attività industriale a livello internazionale con la progettazione e la produzione interna di tutti i componenti chiave dei trattori, inclusi motori, assali e trasmissioni, rispettando le specificità dei mercati geografici in cui siamo presenti con i nostri 8 stabilimenti produttivi. La produzione interna di tutti gli elementi e il rafforzamento delle nostre competenze sullo sviluppo e la progettazione dei componenti, ci permettono di reagire più rapidamente ai cambiamenti del mercato e di agire con maggior agilità e flessibilità sulle catene di approvvigionamento. Abbiamo poi investito significativamente in ricerca e sviluppo - solo nel 2024 destinando 75 milioni di euro (pari al 4,6% dei ricavi) - per completare la nostra gamma prodotto, continuando a innovare i nostri mezzi per rendere trattori e macchine agricole sempre più tecnologicamente evolute, connesse e di maggior valore".

Inoltre, è stato sottolineato come le risorse umane dell’azienda siano al centro della strategia di crescita: "Costituiscono il motore principale dell’azienda e l’attenzione non è rivolta solamente all’occupazione ma anche e soprattutto al benessere dei lavoratori. Per questo, negli anni abbiamo messo a punto diverse iniziative di welfare aziendale. In particolare in Italia abbiamo esteso la settimana corta a tutti gli impiegati, dopo averla introdotta nel 2018 in modo sperimentale per i soli operai. Questa formula prevede una settimana lavorativa che si conclude nella mattinata di venerdì attuata attraverso l’applicazione di maggior flessibilità oraria, con fasce diverse per l’entrata e l’uscita in sede, e la riduzione complessiva dell’orario di lavoro. Nel 2022 abbiamo avviato i lavori del ’SAME Campus’, un progetto di riqualificazione della nostra sede centrale a Treviglio, che vede al centro il benessere dei lavoratori".

Non solo: "Attualmente prevediamo di mantenere un livello di organici stabile, intorno alle 4.200 unità in tutto il Gruppo. Lo sviluppo internazionale di SDF, con uno spiccato know-how centralizzato, ha visto di recente la ricerca - sia internamente tra gli organici attuali che esternamente sul mercato - di figure sempre più dinamiche che siano disponibili a vivere esperienze lavorative negli stabilimenti produttivi distribuiti in tutto il mondo. Le figure più ricercate sono profili che hanno seguito un percorso di studi in discipline STEM, con sempre più attenzione agli aspetti legati all’intelligenza emotiva e in particolar modo alle capacità relazionali e comportamentali".