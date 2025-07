Lavoratori italiani in bilico tra fiducia e voglia di cambiare

CRESCE la fiducia, migliora il benessere, ma l’insoddisfazione serpeggia ancora. È la fotografia scattata dalla seconda edizione del Global Talent Barometer di ManpowerGroup, che offre una panoramica dettagliata sul sentiment dei lavoratori italiani. Il risultato? Due terzi (66%) dei lavoratori e delle lavoratrici nel nostro Paese percepiscono in modo positivo il proprio lavoro, un dato in crescita (+3%) ma comunque inferiore alla media globale (68%). Tuttavia, il 39% – in aumento – dichiara di voler cambiare lavoro entro i prossimi sei mesi.

Una contraddizione solo apparente. A fronte di un benessere generale in crescita (63%, +3 punti), la soddisfazione professionale si muove a rilento (59%, +1), mentre lo stress resta alto e cronico: metà degli intervistati lo sperimenta con frequenza, soprattutto tra Gen Z e Millennials, dove i picchi raggiungono rispettivamente il 57% e il 56%. Il report – realizzato su un campione globale di oltre 13mila persone in 19 Paesi – punta i riflettori sullo scollamento tra la fiducia nelle proprie capacità e la reale possibilità di crescita all’interno delle aziende. In Italia, il 90% dei lavoratori si sente preparato per il proprio ruolo e l’80% ha accesso a strumenti tecnologici adeguati. Ma solo il 56% crede di poter ottenere una promozione, nonostante il 73% dichiari di avere opportunità di apprendimento. "La soddisfazione professionale non va di pari passo con benessere e fiducia – spiega Anna Gionfriddo (nella foto in basso), ad di ManpowerGroup Italia – Chi si trova in una fase intermedia di carriera fatica a vedere opportunità concrete di crescita. Servono percorsi di sviluppo chiari e ambienti che valorizzino davvero i talenti".

La tenuta delle aziende si misura sempre più nella loro capacità di trattenere competenze strategiche. E i segnali d’allerta non mancano: il 47% dei manager ed executive si sta preparando a un cambio di lavoro forzato, complici le ristrutturazioni e l’instabilità economica. Una percentuale ben oltre la media generale (30%). Se da un lato il 78% dei lavoratori considera il proprio lavoro “significativo”, dall’altro il 27% denuncia un carico eccessivo che compromette l’equilibrio vita-lavoro. Anche la fiducia nella leadership resiste – il 59% si sente supportato dal proprio manager – ma da sola non basta. In un mercato del lavoro che evolve rapidamente, non è solo questione di stipendio o benefit: i lavoratori chiedono spazi per crescere e un’organizzazione capace di ascoltare.

Giada Sancini