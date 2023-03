In nave c’è posto: 500 assunzioni a Sardinia Ferries

"SALI A BORDO CON NOI!" è il titolo della campagna di reclutamento delle Navi Gialle avviata da Corsica Sardinia Ferries e prevede l’assunzione di 500 addetti. La richiesta avanzata dalla compagnia di navigazione è per la ricerca di personale navigante di coperta, macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche. Matteo Giannelli (foto), comandante d’armamento di Corsica Sardinia Ferries in merito al programma di assunzioni ci ha detto: "I nuovi assunti per essere imbarcati devono essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi STCW".

Coloro che non hanno questa documentazione?

"Se i candidati vogliono ugualmente rispondere al programma di assunzioni Sardinia Ferries valuterà il loro curriculum e, in caso di accettazione, avvierà un apposito pacchetto di formazione che permette di fornire un aiuto ai candidati ad effettuare le pratiche necessarie in modo semplice e veloce. In sostanza, in un centro di addestramento, spiegheremo loro quelle che sono le mansioni che dovranno svolgere sulla base delle qualifiche che richiediamo. È un corso che abbiamo definito Nave Scuola e dura una decina di giorni. Sarà nostra cura assistere i candidati per ottenere le varie certificazioni rilasciate dalla Capitanerie di Porto più vicine ai loro luoghi di residenza. Nel periodo delle festività di Pasqua, coloro che abbiamo ritenuto idonei prenderanno parte a un corso della durata di un mese che si svolgerà a bordo delle navi e sarà propedeutico per completare l’iter formativo che permetterà ai neoassunti di essere pronti per svolgere i servizi nel corso della stagione estiva".

Quanti sono gli addetti che state cercando?

"Si ricercano fino a 500 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta".

Quali sono i profili richiesti?

"I profili professionali richiesti da Corsica Sardinia Ferries sono: ufficiali e sottufficiali di macchina e di coperta; personale addetto alle cabine; personale salabarcasse; personale di cucina; receptionisthostess; medici di bordo. Gli interessati possono candidarsi inviando il CV tramite il sito www.corsica-ferries.it, alla rubrica ‘Lavora con noi’ www.corsica-ferries.itlavoro".

Caratteristiche indispensabili?

"I candidati devono essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Per gli addetti salabar si richiedono anche la conoscenza della lingua francese e, preferibilmente, un diploma ad indirizzo alberghiero. Per la posizione di receptionisthostess si ricerca personale in possesso di un’ottima conoscenza del francese. Generalmente, le assunzioni Corsica Sardinia Ferries avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un mese, eventualmente prorogabile".