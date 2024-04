Algoritmi e human touch: "Così selezioniamo i talenti"

UNIRE l’Intelligenza Artificiale e l’elemento umano per selezionare i talenti che le aziende italiane faticano a trovare. Una sintesi difficile quella tentata da MatchGuru, che mixando algoritmi, dati e human touch assicura incontri matematicamente perfetti tra aziende e talenti in ambito tech, engineering e digital. L’idea parte dall’osservazione dei numeri: in Italia mancano 175.000 talenti con competenze ICT, con un mismatch di 5 a 1 tra domanda e offerta. Per le aziende, alle difficoltà nel trovare profili IT, si aggiunge l’assenza di informazioni rilevanti su competenze e aspirazioni dei candidati, soprattutto per quanto riguarda i talenti junior. Questo si traduce in un importante dispendio di risorse per la fase iniziale di colloqui e screening dei profili e, in caso di assunzione, in un alto tasso di abbandono del dipendente. Parallelamente, i talenti desiderano processi di assunzione chiari, colloqui che tengano conto dell’individualità del candidato e delle sue hard e soft skills, opportunità lavorative in linea con le proprie competenze e aspirazioni di carriera.

Il team di MatchGuru ha sviluppato una piattaforma che ottimizza i processi di ricerca e selezione del personale: alle tecnologie proprietarie e all’IA, si unisce infatti l’elemento umano, ovvero le competenze del team di Talent Guru, che offre un supporto personalizzato per esigenze di recruiting verticali su profili IT, Digital & Engineering. In questo modo, MatchGuru accelera e rende più efficiente la selezione, riducendo errori e tagliando i tempi fino al 60% e i costi di circa il 40%. Questo, per le aziende, si traduce in assunzioni che possono essere concluse in 15 giorni anziché in 45. Proprio come una app di dating online, la piattaforma di MatchGuru consente ai candidati di creare la propria scheda e dire addio alla noia dei vecchi colloqui: la "talent card", infatti, supera la staticità del curriculum vitae e aiuta i recruiter a visualizzare rapidamente tutte le informazioni necessarie.

Inoltre MatchGuru si occupa di arricchire ogni profilo con video-presentazioni e test tecnici, appositamente preparati per validare le competenze, il ruolo e la seniority di ogni candidato. Grazie a questo innovativo processo, gli algoritmi calcolano il “match score”, che valuta la percentuale di affinità tra azienda e candidato assicurando una perfetta compatibilità di skill, aspettative, aspirazioni e valori. I profili vengono quindi proposti alle aziende in modo rapido e diretto, via mail.

"Il nostro intento è portare nel mondo del recruiting una visione innovativa e fresca, tutta italiana, creando un vero e proprio ‘dating dei talenti’ che migliori il modo in cui candidati e aziende si incontrano e scelgono – spiegano Marco Laino e Claudio Vaccaro (nella foto), co-fondatori di MatchGuru – Velocizzando ed efficientando i processi di ricerca e selezione, puntiamo ad assicurare a entrambe le parti soddisfazione e gratificazione. Questo ci rende una vera e propria guida per i talenti, che accompagniamo verso le opportunità più affini alle proprie caratteristiche e aspettative, ma anche per le aziende, che con i nostri processi possono raggiungere più facilmente gli obiettivi di assunzioni interne".