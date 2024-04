Heineken, un’Academy forma i birrai di domani

HEINEKEN apre le porte a dieci giovani di talento nel birrificio di Massafra (TA), il secondo più grande birrificio in Italia e polo della produzione di birra per la Puglia e tutto il Sud. È qui infatti che nasce la Heineken Massafra Academy, il nuovo percorso di formazione di eccellenza di Heineken Italia nell’ambito della supply chain che ha l’obiettivo di formare i “Next Brewer Generation” del Paese. Il programma offre un trampolino di lancio per i giovani desiderosi di entrare nel mondo della produzione birraia, con concrete opportunità di carriera all’interno dell’azienda di birra leader in Italia, con il 40% dei volumi e il 32% di quota di mercato, che dà lavoro a più di 2.000 persone.

I candidati ideali sono giovani neolaureati Stem – o laureati da un anno con un’esperienza di stage fino a 6 mesi in altre realtà, con un’eccellente padronanza dell’inglese e disposizione alla mobilità, che incarnino i valori e la visione di Heineken: empatia, ambizione, mentalità mirata alla crescita e spirito d’iniziativa. I requisiti di formazione universitaria sono invece di giovani provenienti da facoltà di ingegneria chimica, meccanica, elettrica, energetica, automazione o gestionale, con competenze digitali spiccate. La prima tranche di selezione è prevista per il mese di maggio. Seguirà un evento di selezione in presenza nel Birrificio di Massafra a fine maggio, che prevede oltre ai colloqui, sfide di gruppo mirate ad incoraggiare creatività e proattività in un contesto professionale. Dal 1° luglio, i dieci giovani selezionati faranno il loro ingresso in Heineken Italia per iniziare il percorso formativo al termine del quale è prevista la possibilità di inserimento con un contratto a tempo indeterminato in Italia o a livello internazionale. Per candidarsi c’è tempo fino al 20 maggio 2024: basterà compilare il form su: https://go0.it/JvBYB

"Puntiamo molto sulla formazione per far crescere e valorizzare le nostre risorse, dare loro stabilità e prospettive, per tracciare insieme nuove strade e guidare il cambiamento – ha spiegato Teresa Ferro, People Director di Heineken Italia. Con la nuova Heineken Massafra Academy, presso il birrificio dove nel 1974 è cominciata la storia di Heineken in Italia, offriremo un percorso sfidante per formare i maestri birrai del futuro con opportunità di carriera sia sul territorio nazionale che all’estero".

Giada Sancini