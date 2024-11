Canone Rai 2025: chi non deve pagarlo

Roma, 28 novembre 2025 - Bocciato il taglio al canone Rai. In commissione Bilancio al Senato, Forza Italia ha infatti votato insieme all’opposizione contro l’emendamento della Lega che proponeva di ridurre la tassa televisiva a 70 euro. L’imposta tornerà dunque al prezzo originario di 90 euro per tutti, esclusi gli esonerati.

Canone Rai 2025: si torna a pagare 90 euro

La commissione Bilancio del Senato ha bocciato l’emendamento voluto dalla Lega per mantenere il canone Rai ridotto a 70 euro nel 2025, con 10 voti favorevoli e 12 contrari. La proposta, sostenuta dal Carroccio insieme a Fratelli d’Italia, è stata respinta anche grazie al voto contrario di Forza Italia, che ha motivato la decisione con l’impatto negativo sulle finanze pubbliche: la misura avrebbe ridotto di 400 milioni gli introiti della Rai, costringendo lo Stato a intervenire. La spaccatura sul voto ha generato tensioni all’interno della maggioranza.

Bocciato l’emendamento, l’importo del canone tornerà nel 2025 al “prezzo pieno” di 90 euro l’anno. La riduzione temporanea a 70 euro, valida solo per il 2024, non sarà dunque confermata per il prossimo anno.

Il canone è obbligatorio per chiunque possieda un apparecchio televisivo. Si paga una sola volta l’anno per nucleo familiare, purché i membri della famiglia risiedano nella stessa abitazione. Anche i cittadini italiani residenti all’estero sono tenuti a pagare il canone se possiedono una televisione in un’abitazione situata in Italia.

Dal 2016, il pagamento del canone avviene direttamente tramite la bolletta dell’elettricità. Ciò si basa sulla presunzione che chi dispone di un'utenza elettrica residenziale possieda anche un televisore. Nello specifico, il pagamento avviene in dieci rate mensili da gennaio a ottobre (9 euro nelle bollette mensili e 18 euro in quelle bimestrali). Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone deve essere comunque versato con il modello F24 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Sono esonerati dal pagamento del canone Rai: - Coloro che non hanno un apparecchio televisivo in casa. - Gli ultrasettantacinquenni con un reddito annuo non superiore a 8mila euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (a eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti). - Diplomatici, impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, militari di cittadinanza non italiana e personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze Nato di stanza in Italia.

Come richiedere l’esonero

Per beneficiare dell’esonero, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle entrate seguendo le procedure indicate su questa pagina.