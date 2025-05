Ppf lancia Opa parziale su Prosieben a 7 euro per azione, Cda favorevole

Dopo Mfe che ha lanciato un'offerta al minimo di legge, è il gruppo ceco Ppf ad annunciare un'Opa su Prosieben, in questo caso parziale e a 7 euro per azione. Con l'offerta Ppf punta a portare la sua partecipazione al 29,99%. Il Cda della tv tedesca ha accolto con favore l'operazione.

Mfe per arrotondare la sua quota, attualmente poco il 30%, ha messo sul piatto un corrispettivo d'offerta al minimo di legge, pari a un valore di 5,74 euro (4,48 euro cash e 0,4 azioni Mfe A) all'avvio dell'Ops l'8 maggio. La controfferta annunciata oggi da Ppf, che ha in mano già il 15%, è tutta in contanti e garantisce un premio del 17% rispetto alla chiusura di Prosieben in Borsa venerdì scorso.

"Ppf è un investitore di lunga data in ProSiebenSat.1 e ha una profonda conoscenza del nostro business. Il comitato esecutivo è favorevole al maggiore impegno di Ppf nei confronti di ProSiebenSat.1, come evidenziato dai termini della sua offerta, e apprezza il suo sostegno alla nostra strategia di trasformazione digitale", commenta Bert Habets, Ceo di Prosieben.

Il titolo del gruppo media tedesco vola ovviamente in Borsa a Francoforte sul prezzo di 7 euro per azione dell'Opa di Ppf e sale del 17% a 7,01 euro. Più cauti i titoli di Mfe, in aumento al di sotto del punto percentuale.