Borse europee in rialzo dopo accordo Usa-Cina sui dazi

Le Borse europee hanno accelerato dopo l'accordo fra Usa e Cina per abbassare per 90 giorni i dazi reciproci. Washington dal 145 al 30% e Pechino dal 125 al 10%. Tanto è bastato a far aumentare l'ottimismo degli investitori sulla possibile fine della guerra sui dazi. Si guarda poi alle possibilità che si possa raggiungere presto una tregua tra Russia e Ucraina. Milano segna un rialzo del 2% tallonata da Francoforte (+1,63%) e Parigi (+1,39%). Salgono i titoli di un po' tutti i settori: dal lusso ai tecnologici, dall'energia in scia al rialzo del greggio agli automobilistici. Fanno eccetto i comparti tradizionalmente difensivi, ossia le utilities e i farmaceutici. Sul fronte valutario cala l'euro rispetto al dollaro.