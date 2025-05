Borse di Hong Kong in rialzo: tregua sui dazi tra Usa e Cina spinge l'indice Hang Seng

La Borse di Hong Kong chiude in rally sulla spinta della tregua sui dazi raggiunta da Usa e Cina nella maratona di colloqui avuta a Ginevra: l'indice Hang Seng sale del 2,98%, a 23.549,46 punti.

Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent, in conferenza stampa, ha dato un'interpretazione autentica di quanto concordato con la delegazione guidata dal vicepremier cinese He Lifeng. "Abbiamo raggiunto un accordo per una pausa di 90 giorni", che porterà le parti ad abbattere i dazi del 115%, fino al 30% nel caso Usa e al 10% per il Dragone.

Nel dettaglio, si tratta di un taglio del 24% alle aliquote aggiuntive Usa sui dazi doganali per i beni di origine cinese (includendo anche Hong Kong e Macao) in merito all'ordine esecutivo 14257 del presidente americano Donald Trump del 2 aprile, mantenendo al contempo la restante aliquota del 10%, nonché della rimozione delle aliquote successive delle ordinanze 14259 dell'8 aprile e 14266 del 9 aprile 2025, frutto dell'ulteriore escalation.

La Cina, pertanto, effettuerà un taglio speculare fino a portare l'aliquota al 10% sui beni made in Usa, rispetto a quanto stabilito dall'annuncio della Commissione delle tariffe doganali n. 4 del 2025, "sospendendo 24 punti percentuali di tale aliquota per un periodo iniziale di 90 giorni" e rimuovendo quelle successive degli annunci doganali n. 5 e n. 6 del 2025. Pechino, inoltre, si è impegnata ad adottare "tutte le misure amministrative necessarie per sospendere o revocare le contromisure non tariffarie adottate nei confronti degli Usa dal 2 aprile 2025".