Ilva: Urso attende relazione su altoforno 1 prima di decidere

Sull'Ilva "sto aspettando la relazione dei commissari sulle conseguenze che sono state arrecate, o che fossero state arrecate all'altoforno 1 dal mancato immediato intervento nella manutenzione dell'impianto. Solo al termine di questa relazione potrò manifestare con più compiutezza e responsabilità quali siano le conseguenze. Spero che non abbiano compromesso del tutto il percorso": lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine degli Stati generali dell'industria.