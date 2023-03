Canepa passa di mano: il 70% all’americana Muzinich

La maggioranza di Canepa passa a Muzinich

Como, 28 marzo 2023 – Ancora un pezzo di Made in Italy viene “conquistato” da investitori stranieri, in questo caso americani. L’azienda serica Canepa, conosciuta in tutto il mondo per l’eccellenza dei suoi prodotti tessili, passa di mano completamente L’8 marzo scorso infatti, in esecuzione di accordi precedentemente definiti, è stato perfezionato il contratto di cessione a Muzinich & Co SGR della partecipazione di Michele Canepa in Canepa Spa, pari al 40% del capitale. Così la compagine azionaria della Canepa Spa è da oggi composta dall’azionista Muzinich & Co SGR SpA al 70% che ha aumentato le quote di partecipazione, confermando particolare interesse in un’azienda che rappresenta un fiore all’occhiello del Made in Italy, e Invitalia (Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa) al 30%. La famiglia Canepa in questo modo esce completamente di scena, dopo le pesanti ripercussioni della pandemia, dopo una storia gloriosa che affonda le radici nel fine Settecento nel territorio vocato alla produzione serica con l’allevamento dei bachi da seta e poi attraverso tre generazioni di membri della famiglia comasca. Un altro pezzo del vero Made in Italy vola all’estero, al fondo Muzinich & Co nato a New York nel 1988, società di investimento istituzionale con una sede attiva anche in Italia in via Senato a Milano. Ora saranno loro a gestire l’attività nello stabilimento di San Fermo della Battaglia in provincia di Como.

Il rilancio di Canepa, tessitura di grande valore storico del distretto di Como, nota anche per il suo archivio tessuti tra i più importanti al mondo, è cominciato nel novembre 2021, sostenuto dai 18 milioni investiti dall’americana Muzinich & Co. SGR, gestore del Fondo AZIMUT ELTIF - Private Debt Capital Solutions (nato dalla partnership tra Muzinich & Co e Azimut), da Invitalia (tramite il fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, previsto dal ‘art. 43 del Decreto Rilancio) e da Michele Canepa, come maggiore azionista.

Oggi, l’azienda con circa 250 dipendenti, è già nella fase di attuazione del piano quinquennale di sviluppo, avviato circa un anno fa, che punta a un ritorno alle importanti dimensioni di fatturato degli anni precedenti alla crisi e alla pandemia. Il piano procede speditamente e dopo aver rafforzato e rinnovato il management team, la direzione artistica e la capacità produttiva, l’azienda ha investito in nuove strategie di sviluppo che hanno portato nuova energia creativa nella realizzazione delle collezioni di tessuti di abbigliamento e di arredamento e nella produzione di collezioni di prodotti finiti: cravatteria, sciarperia, swimwear uomo. A Milano Unica, lo scorso gennaio, Canepa ha presentato una collezione di tessuti molto ampia e variegata, espressione di tutta la sua expertise artistica e del suo know-how tecnologico, adatto a soddisfare le più diverse esigenze creative dei propri clienti, i fashion brand internazionali. Al salone è emerso molto interesse sulle collezioni, anche da parte di tante nuove aziende, con un aumento della richiesta dei tessuti per la cravatteria, accessorio che è tornato ad essere protagonista anche nelle collezioni donna dei più importanti stilisti. Alla prossima edizione di Proposte - salone del tessuto per l’arredamento, a Villa Erba a Cernobbio, dal 18 al 20 aprile - Canepa presenterà la sua nuova collezione a cui è stato dato nuovo impulso con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’azienda e il suo posizionamento premium nel mercato dell’home decor e del contract, per hotelllerie e settore nautico.