Btp Valore, oggi si chiude. Quali saranno i tassi definitivi?

Roma, 9 giugno 2023 - Quinta e ultima giornata di collocamento del Btp Valore, l'emissione riservata ai piccoli risparmiatori (mercato retail). Nelle quattro giornate precedenti il titolo ha raggiunto oltre 17 miliardi di ordini collezionando diversi record.

Si tratta del valore più elevato mai registrato nelle emissioni retail, superando di circa 3 miliardi il sedicesimo Btp Italia.

Btp, un operatore di Borsa al lavoro (Ansa)

La raccolta degli ordini terminerà oggi alle ore 13. Al termine del collocamento saranno resi noti i tassi definitivi che non potranno essere inferiori a quelli già comunicati l'1 giugno pari al 3,25% per i primi due anni ed al 4% per il secondo biennio.

I rendimenti reali del Btp Valore

Intanto questa mattina il ministero dell'Economia ha collocato 6,5 miliardi di euro di Bot a 12 mesi (scadenza 14-06-2024) con tassi in rialzo. Il rendimento medio ponderato è pari a 3,637%, in aumento di 18 punti base, record da undici anni. Nell'asta di metà maggio il rendimento era di 3,460%. Il rapporto tra domanda e offerta è pari a 1,4.