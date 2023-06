Btp Valore, ordini per oltre 15 miliardi. Quando chiude l’asta

Roma, 8 giugno 2023 – Nel quarto giorno di emissione le richieste di Btp Valore hanno superato i 15 miliardi di valore. Stamani l’asta ha raccolto ordini per 244 milioni.

Quando chiude l’asta

Il collocamento dei titoli di Stato dedicati esclusivamente al pubblico retail proseguirà per la giornata di oggi e di domani, venerdì 9 giugno, come fissato dal Ministero. Al momento infatti non si hanno notizie di una chiusura anticipata.

Cifre record

Nelle prime tre giornate sono stati totalizzati 523.426 contratti (il numero più elevato registrato nelle emissioni per risparmiatori individuali) con un taglio medio di 28.362 euro. Nella prima prima giornata gli ordini hanno raggiunto i 5,432 miliardi, nella seconda 5,195, ieri 4,217 miliardi. Il numero contratti sottoscritti nella terza giornata è di 152.460 (taglio medio 27.666 euro). La cifra raccolta ieri con gli ordini del Btp Valore è il secondo importo più elevato mai registrato nella terza giornata delle emissioni per risparmiatori individuali.

Il rendimento

Btp Valore ha una durata di 4 anni, con rendimenti fissi crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up) e un premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% calcolato sul capitale investito e corrisposto a coloro che lo detengono fino a scadenza nel 2027. Le cedole sono semestrali e verranno calcolate in base ai tassi minimi garantiti che sono stati comunicati il 1 giugno: 3,25% per il 1 e 2 anno; 4,00% per il 3 e 4 anno.