Nocivelli Abp si aggiudica nuove commesse per 20 milioni

PROGETTAZIONE, realizzazione e gestione delle maggiori infrastrutture ospedaliere pubbliche, ma anche aggiudicazione di grossi appalti e adozione della formula del Partenariato pubblico privato (Ppp) per la realizzazione di nuovi ospedali. Sono queste le azioni nelle quali il Gruppo Novicelli Abp è più forte. La società è nata nel 1963 in provincia di Brescia, a Castegnato, e ha inizialmente operato nel commercio di prodotti petroliferi e lubrificanti. Dal 1988 ha diversificato la propria attività specializzandosi nella realizzazione di impianti tecnologici, meccanici ed elettrici, nella costruzione di opere edili, civili e industriali e nel Facility Management. Il Gruppo Nocivelli è composto dalla capogruppo Abp Nocivelli e dalla controllata, al 100%, Rpp Run power plants, acquisita nel 2016, specializzata nella progettazione, realizzazione, fornitura, installazione e manutenzione di illuminazione Led. Il Gruppo oggi ha la sede principale a Castegnato, ma è presente, con sedi operative, a Brescia, Chieti Scalo e Ponderano, in provincia di Biella. Bruno Nocivelli (nella foto in basso) è il presidente del consiglio di amministrazione, mentre Nicola Turra (nella foto in alto) ricopre il ruolo di amministratore delegato. Al 31 dicembre 2023 i risultati del primo semestre 2023-2024 del gruppo hanno riportato un valore della produzione pari a 42,6 milioni di euro e un utile netto di 6,4 milioni di euro. Il Gruppo punta sulla sostenibilità, tanto da essere una Esco Company, ovvero una Energy service company, specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di facility management, leader di settore a livello nazionale nelle operazioni di Ppp, per la realizzazione di strutture sanitarie e ospedaliere. Sono molti i progetti che vedono coinvolte le società del gruppo, che si è appeno aggiudicato alcune gare Terna e un contratto per l’esecuzione di opere impiantistiche nell’ambito della realizzazione del tratto ferroviario per l’Aeroporto di Malpensa, per un totale di circa 20 milioni di euro.

Nello specifico, per quanto riguarda le gare di Terna, Nocivelli Abp si è aggiudicata tre gare per un totale di circa 8 milioni di euro. La prima gara riguarda l’adeguamento impiantistico e le opere civili per la ristrutturazione dei locali interni della sede del dislocamento regionale di Dolo (in provincia di Venezia). Il secondo intervento consiste nella ristrutturazione di una palazzina destinata a uso uffici presso Vignole Borbera, in provincia di Alessandria. Infine, la terza aggiudicazione è relativa a un contratto quadro per l’esecuzione di opere impiantistiche, inclusi impianti elettrici, tecnologici, servizi generali e antincendio, all’interno degli edifici e delle sedi di Terna e di Terna Rete Italia, nelle aree del Dipartimento Trasmissione Centro Nord, in Emilia-Romagna e in Toscana e Nord, Regione Lombardia. I lavori saranno eseguiti nei prossimi due esercizi. Nocivelli Abp ha inoltre ottenuto da Salc l’affidamento dei lavori impiantistici e tecnologici nell’ambito della commessa per la realizzazione del collegamento ferroviario tra la Ferrovia T2 Malpensa e la linea Rfi del Sempione, per un valore di circa 12 milioni di euro. I lavori saranno eseguiti nei prossimi due anni.

Il gruppo è in costante crescita, come racconta Nicola Turra, amministratore delegato di Nocivelli Abp: "Siamo orgogliosi di queste nuove aggiudicazioni che consolidano il nostro ruolo di leader nel settore, soprattutto in un contesto sfidante come quello attuale. Nonostante i ritardi e le complessità legate al Pnrr, che hanno messo alla prova molti operatori, siamo riusciti a trasformare le difficoltà in opportunità, grazie al nostro posizionamento competitivo e al know-how che ci contraddistingue". Un traguardo per la società bresciana, come sottolinea Turra: "Questo successo dimostra la nostra capacità di cogliere le opportunità offerte dal mercato e di eccellere nei progetti strategici per l’ammodernamento delle infrastrutture del Paese". Alle sue parole fanno eco quelle di Bruno Nocivelli, presidente di Nocivelli Abp: "Queste aggiudicazioni rappresentano un’ulteriore conferma della nostra capacità di essere partner affidabili. Le nuove commesse ci permetteranno di accedere a progetti sempre più rilevanti, garantendo una crescita costante e la capacità di mantenere la nostra redditività su livelli ottimali".

Il gruppo ha inoltre consolidato il proprio know-how sulla gestione di contratti pluriennali, della durata ultraventennale. La costruzione di nuovi ospedali, infatti impone proprio questa cura continuativa, che la società lombarda è in grado di garantire, grazie alla sua storia pluridecennale. Novicelli opera, infatti dal 1963 in Lombardia, Piemonte, Abruzzo, Friuli, Umbria, Sicilia, Lazio e, come spiega il presidente, Bruno Novicelli "può contare una flessibilità operativa rispetto ai principali competitor di maggiori dimensioni". Il percorso per diventare una Esco company, ovvero una società di servizi energetici, inoltre la caratterizza, così come le certificazioni ambientali in ambito di sostenibilità ottenute. "Una Esco – spiega l’ad – è un’impresa in grado di fornire tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, assumendosi l’onere dell’investimento e il rischio di un mancato risparmio, a fronte della stipula di un contratto in cui siano stabiliti i propri utili. Non si limita quindi a fornire semplicemente le risorse finanziarie con le quali l’imprenditore realizzerà autonomamente l’investimento, perché deve infatti possedere, in proprio o tramite gruppi collegati, le adeguate competenze tecniche e le disponibilità economiche necessarie per realizzare quanto le è stato commissionato, offrendo anche flessibilità in base alle esigenze di chi ha richiesto i relativi servizi". Una ulteriore garanzia, insomma, soprattutto quando si opera in opere pubbliche importanti per i cittadini, come una futura struttura ospedaliera.