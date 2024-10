Ciù Ciù Tenimenti: "I consumatori di oggi cercano vini biodinamici"

IN QUESTO PERIODO la vendemmia rappresenta un momento unico dove il passato incontra il presente in un dialogo armonioso. Un tempo era un rito collettivo, fatto di mani esperte che raccoglievano i frutti della terra con gesti tramandati di generazione in generazione. Oggi questo sapere antico si sposa con tecnologie moderne che migliorano l’efficienza senza intaccare l’anima del processo produttivo. L’uso di macchinari avanzati permette di preservare la qualità e l’integrità del frutto, garantendo che ogni bottiglia racchiuda l’essenza autentica del territorio. Così, la vendemmia rimane una celebrazione della natura e del lavoro dell’uomo, nel rispetto di una tradizione che continua a vivere. Un patrimonio di saperi e di saper fare che viene custodito gelosamente anche dai Ciù Ciù Tenimenti. Ciù Ciù nasce nelle affascinanti colline ondulate nel cuore delle Marche con una unica filosofia: allevare la vite in regime biologico. E su tutto, la concezione del vino come espressione più autentica del territorio. Questa è la vera essenza dell’azienda che si trova nelle sinuose colline intorno a Offida in provincia di Ascoli Piceno, in una ubicazione strategica equidistante dal Mare Adriatico e dalle diramazioni montuose dei Sibillini. Una posizione fantastica per una avventura affascinante, quella della famiglia Bartolomei, impostata con una viticoltura mezzadrile negli anni ’70 dai coniugi Natalino e Anna Bartolomei poi evolutasi grazie all’efficienza dei figli Massimiliano e Walter.

È proprio Walter Bartolomei (nella foto in alto) a illustrare la storia dell’azienda: "La nostra azienda è stata fondata nel 1970 dai miei genitori Natalino e Anna a Offida, nel cuore del Piceno. Oggi l’azienda è guidata da me e mio fratello Massimiliano. Fin dall’inizio la mission è stata quella di valorizzare i vitigni autoctoni del nostro territorio, coltivando la terra in regime biologico. A ragione degli impegni e degli sforzi che da sempre ci hanno guidato in questa direzione, oggi ampliamo la gamma con una linea biodinamica, a rafforzare ancora di più il nostro posizionamento in termini di sostenibilità e innovazione".

Quali sono i programmi di sviluppo della vostra azienda sia sul mercato nazionale che su quello internazionale?

"A livello nazionale l’obiettivo è quello di consolidare la nostra distribuzione in modo capillare in tutte le aree del Paese, guardando sia all’Horeca (hotellerie-restaurant-café, ndr) che agli altri canali di vendita. Per quanto riguarda l’estero, negli ultimi anni stiamo rafforzando sempre di più la presenza dei nostri prodotti, compresi questi vini biodinamici che oggi hanno maggiore appeal verso il consumatore, sia nei mercati in cui siamo già presenti, come il Nord Europa e il Nord America, sia in nuove aree di new business".

Lo sviluppo dell’azienda si coniuga con i temi della sostenibilità?

"Da sempre la nostra filosofia è quella di controllare tutto il processo produttivo dalla coltivazione fino alla vendita della bottiglia. Siamo una delle prime aziende ad avere ottenuto la certificazione bio ormai quasi 30 anni fa, ed oggi andiamo sempre di più verso l’agricoltura biodinamica. Per noi, inoltre, la sostenibilità passa anche attraverso la scelta e l’uso di materiali ecosostenibili e non inquinanti durante tutte le varie fasi del processo produttivo".

State sempre più puntando anche sul canale Horeca?

"La nostra azienda in realtà nasce nel canale Horeca, che tuttora è il nostro principale canale di riferimento. Tuttavia non dimentichiamo anche i canali distributivi moderni, in considerazione del fatto che i consumatori sono sempre più attenti a prodotti di qualità e di livello più alto, e anche su questi dedichiamo la nostra attenzione per una presenza efficace. La nostra azienda ha lanciato tre nuovi vini destinati al canale Horeca, ampliando così la sua collezione di prestigiose etichette. I nuovi nati sono il Piceno Dop Superiore, il Pecorino Offida Docg e lo Spumante Pecorino: un bianco, un rosso e una bollicina che rappresentano il meglio del territorio piceno. I tre vini sono la perfetta testimonianza del legame di Ciù Ciù con la propria storia ed il territorio in cui risiede.

Cosa rende un vino buono?

"Crediamo che il vino debba essere l’espressione più autentica del territorio in cui nasce e la nostra filosofia produttiva muove da sempre da questo concetto. Per fare il vino buono serve innanzitutto un’ottima materia prima, l’uva, che sappia valorizzare la storia, l’essenza, la ricchezza della terra in cui ha origine. Il Piceno Dop Superiore ha una certificazione Bio Vegan Demeter ed è nato dalla costante ricerca di equilibrio tra i vitigni Montepulciano e Sangiovese. Lo Spumante Pecorino Metodo Classico Dosaggio Zero, anch’esso certificato Bio Vegan Demeter, è una novità che porta una ventata di freschezza nel portafoglio vini di Ciù Ciù. Le uve Pecorino provengono da Acquasanta Terme in provincia di Ascoli dalla Tenuta di Strada della Laga, ad un’altitudine di circa 550 metri. L’Offida Docg Pecorino, sempre con certificazione Bio Vegan Demeter, nasce dalla coltivazione biodinamica, che vede rafforzare l’unione tra Ciù Ciù, Offida, il vitigno Pecorino e la tradizione".