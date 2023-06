Btp Valore 2023, ecco i rendimenti. Tutto quello che c’è da sapere

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha comunicato il Rendimento dei Btp Valore, i buoni del Tesoro appositamente pensati per i piccoli risparmiatori.

Il rendimento dei Btp Valore

Come detto i BTP Valore sono una nuova tipologia di titoli di Stato pensati per le famiglie italiane e i piccoli risparmiatori. Si tratta di obbligazioni a tasso fisso con cedole crescenti nel tempo, che offrono un premio fedeltà a chi le detiene fino alla scadenza.

Il Mef ha stabilito i rendimenti dei Btp Valore. Il ministero dell’Economia e delle finanze comunica che la serie dei tassi cedolari minimi garantiti per la prima emissione del BTP Valore è del 3,25% per il primo e secondo anno e 4% per il terzo e quarto anno. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.

Un premio extra dello 0,5% sul capitale investito per chi terrà in portafoglio per 4 anni i Btp Valore, i Buoni del tesoro che saranno emessi a giugno per la prima volta e che sono rivolti ai piccoli risparmiatori.

Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica la pubblicazione della scheda informativa relativa alla prima emissione del Btp Valore.

Il titolo di Stato dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (retail), che verrà collocato da lunedì 5 a venerdì 9 giugno 2023 (fino alle 13), salvo chiusura anticipata.

Il primo Btp Valore - spiega il Mef - avrà una scadenza di 4 anni e prevederà un premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito per chi acquista il titolo durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza.

Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005547390. L'ISIN (International Securities Identification Number) è il codice riconosciuto a livello internazionale per l'identificazione degli strumenti finanziari sui mercati e nelle transazioni. Servirà a chi vuole acquistare i Btp Valore.

Il primo Btp Valore avrà cedole nominali semestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up).

Le cedole verranno calcolate in base a un dato tasso cedolare fisso per i primi 2 anni, che aumenta per i restanti 2 anni di vita del titolo.

La serie dei tassi cedolari minimi garantiti di questa prima emissione sarà comunicata al pubblico il giorno giovedì primo giugno 2023, mentre i tassi cedolari definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento, il giorno 9 giugno, e non potranno comunque essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti.

Il titolo sarà collocato alla pari, senza vincoli né commissioni, e con prezzo uguale a 100 sul mercato attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana per il tramite di due banche dealers: Intesa Sanpaolo e Unicredit.

L'importo minimo acquistabile è pari a 1.000 euro e non sono previsti riparti, né sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l'emissione. L'eventuale chiusura anticipata non potrà comunque avvenire prima di mercoledì 7 giugno, garantendo al risparmiatore almeno tre intere giornate di collocamento. Nel caso la chiusura anticipata avvenisse alle 17.30 del terzo o del quarto giorno di collocamento, i tassi cedolari definitivi verranno fissati nella mattina del giorno successivo a quello di chiusura del collocamento e potranno essere soltanto confermati o rivisti rialzo, in base alle condizioni di mercato.

Sul rendimento del titolo si continuerà ad applicare l'usuale tassazione agevolata sui titoli di Stato pari al 12,5% e l'esenzione dalle imposte di successione come per gli altri Buoni del Tesoro Pluriennali.

Il primo titolo del Btp Valore “parte dal 5 al 9 giugno”, ma “altri seguiranno” e “sicuramente ce ne sarà un altro dopo la pausa estiva”. Lo ha detto Davide Iacovoni, direzione Debito pubblico Ministero dell'Economia, nei giorni scorsi. “Il Btp valore è una famiglia di titoli - ha puntualizzato -. Noi lanciamo una vera e propria linea di titoli, la prima delle quali è un titolo a 4 anni con un meccanismo di cedole crescenti. Per cui ci sarà una cedola per i primi due anni e una seconda per i due finali. Le cedole sono pagate semestralmente”.