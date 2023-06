Btp Valore 2023, ordini già per due miliardi. Qual è il codice Isin

Milano, 5 giugno 2023 – Decolla il Btp Valore 2023: nella prima ora del primo giorno di collocamento fa segnare ordini per un controvalore di oltre 1 miliardo di euro. E intorno a mezzogiorno si sale a due miliardi con più di 65mila contratti. La nuova famiglia di titoli di Stato riservata esclusivamente ai piccoli risparmiatori ha una durata di quattro anni, cedole semestrali e premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito. Il rendimento minimo garantito è crescente: per il primo e il secondo anno è fissato al 3,25%, per il terzo e il quarto salirà al 4%. Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005547390. La sottoscrizione si chiuderà venerdì alle ore 13, salvo anticipo.

Btp, foto generica (Ansa)

Cos’è il Btp valore

Il Btp Valore è dedicato esclusivamente al cosiddetto mercato retail. Non sono previsti tetti o riparti all'emissione mentre sono state semplificate le modalità di sottoscrizione rispetto alle tradizionali aste. Il Btp Valore può essere infatti acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori retail - senza commissioni, a partire da un minimo investimento di 1.000 euro e avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l'ammontare richiesto - rivolgendosi al proprio referente in banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto titoli o attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online.

Anche per il Btp Valore si applica sul rendimento la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5% e l'esenzione dalle imposte di successione, su cedole e premio fedeltà.

Inoltre, come sempre, è possibile per i sottoscrittori cedere interamente o in parte il titolo prima della scadenza. Il collocamento avviene sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche dealers: Intesa San Paolo ed Unicredit.

Tutte le comunicazioni ufficiali sul nuovo BTP Valore, le FAQ, la scheda informativa e la Nota tecnica per gli operatori saranno resi disponibili sul sito del MEF (www.mef.gov.it) e sul sito del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico (www.dt.mef.gov.it/debitopubblico). Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica dedicato btpvalore mef.gov.it.

Chiusura anticipata

L'eventuale chiusura anticipata del collocamento non potrà comunque avvenire prima di mercoledì 7 giugno, garantendo al risparmiatore almeno tre intere giornate di collocamento. Nel caso la chiusura anticipata avvenisse alle 17.30 del terzo o del quarto giorno di collocamento, i tassi cedolari definitivi verranno fissati nella mattina del giorno successivo a quello di chiusura del collocamento.

Nel caso di chiusura il 9 giugno, i tassi definitivi saranno comunicati il giorno stesso. La data di regolamento di tutti gli ordini di acquisto eseguiti è unica e coincide con quella di godimento.