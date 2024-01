In Borsa vince la Juventus. Crescono le azioni di Eni ed Unicredit

Milano, 19 gennaio 2023 – Nonostante le vicende giudiziarie, tra le azioni che hanno raccolto l’interesse degli utenti italiani spicca l’italiana Juventus Football Club con un +31% delle posizioni aperte trimestre su trimestre, seconda solo alla tedesca Bayer AG che raggiunge il +49%, il cui prezzo delle azioni ha toccato i minimi di 12 anni.

I titoli della Juventus piacciono agli azionisti utenti di eToro

A dirlo è eToro, la piattaforma di trading e investimento, che ha pubblicato i dati relativi ai titoli più popolari tra i suoi utenti al termine del 2023. Nella strategia buy-the-dip rientra anche il colosso del lusso LVMH (+7%), che si ferma ai piedi della Top10 dei titoli con il maggior aumento delle posizioni aperte, in un anno che ha visto l’azione raggiungere il suo massimo storico per poi subire una forte correzione.

Fiducia in un rialzo nel 2024

Nonostante non ci siano particolari cambiamenti nella top 10 dei titoli con il maggior numero di posizioni aperte, in un anno positivo per l'azionario, è rilevante notare come gli investitori retail italiani abbiano optato per prendere posizione su quei titoli che non hanno tenuto il passo del rally, cioè del rapido rialzo delle quotazioni, e che potrebbero avere nel 2024 un anno di riscatto.

Crescono anche Eni e Unicredit

Incrementa, inoltre, la popolarità delle big italiane, in scia a un 2024 molto positivo per il maggiore listino azionario italiano. Forte spinta per Eni con un +18%, mentre Unicredit, dopo aver registrato un aumento del 28% delle posizioni aperte nel terzo trimestre, si conferma tra i titoli più appetibili con un ulteriore +12% negli ultimi tre mesi dell’anno. La fiducia per il settore finanziario, tuttavia, è legata prettamente al mercato domestico. Al termine del 2023, complici previsioni non rosee per gli utili delle principali banche Usa, infatti, gli utenti italiani della piattaforma hanno deciso di chiudere posizioni sulle big bank statunitensi (Citygroup -16% posizioni aperte t/t, BofA -12%, JP Morgan Chase -11%).

L’analisi

“Nonostante la scommessa predominante sul settore ciclico e la presenza significativa di Unicredit, in forte crescita lo scorso anno del 90% inclusi i dividendi, guidando gli incrementi nel settore bancario internazionale, emerge una minore fiducia nel settore bancario americano - spiega Gabriel Debach, market analyst di eToro. Questa cautela si è manifestata in attesa della stagione delle trimestrali, con il settore bancario americano previsto riportare il quarto calo degli utili più elevato (anno su anno) tra tutti gli 11 settori per il quarto trimestre, pari al -3,1%”.