Boom di acquisti con le App: il budget di spesa aumenta del 140%

Milano, 1 Settembre 2023 – Budget di spesa più ampio e maggiore propensione all'acquisto. Sono i tratti distintivi del consumatore che acquista tramite le App. Un'indagine condotta da Shoppy (shoppy.is/it), primo mobile App builder no-code europeo ideato da Mumble (mumble.it) per gli e-commerce attivi sulla piattaforma Shopify già scelto da Saveone, Silvian Heach e Wide Awake e decine di altri brand in tutto il mondo, evidenzia che i consumatori che utilizzano le App mobili per lo shopping online sono tre volte più propensi a finalizzare un acquisto e aumentano il proprio budget di spesa del 140%. Tale comportamento di acquisto, secondo la ricerca sembrerebbe legato principalmente a un sempre più decisivo abbandono della navigazione web, a una maggiore influenza delle recensioni online e a una netta riduzione delle distanze tra utente e brand.

Il ruolo attuale delle App

“Le App, oggi, sono diventate lo strumento preferito per lo shopping di prodotti o servizi online poiché costituiscono la soluzione più compatibile con il comportamento di acquisto degli utenti. Maggiormente coinvolti dai brand grazie a notifiche che forniscono aggiornamenti immediati su sconti, promozioni e stato degli ordini, i consumatori cercano qui un’esperienza di acquisto altamente personalizzata sulla base dei propri interessi.” - introduce Mattia Farina, Co-Founder e CEO di Mumble.

La relazione tra shopping in App e budget di spesa

I dati di Mumble disegnano le nuove abitudini dei consumatori e il loro rapporto con le App: