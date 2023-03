Aumento benzina, spesa e bollette: come sopravvivere alle stangate quotidiane

Da benzina ad autostrada, a bus e metro: aumenti per tutti. Stangata 2023 per le famiglie

Roma, 4 gennaio 2023 - L’inflazione alle stelle, le bollette folli, il salasso del pieno. Tutto insieme. E tutto mentre i salari restano al palo. Sembra la trama di un incubo. Qualcuno parla di tempesta perfetta, altri di emergenza. Di certo sono molti gli italiani che nelle ultime settimane hanno tirato fuori dal cassetto della scrivania matita, gomma e calcolatrice. Le voci di spesa cambiano continuamente, i conti vanno aggiornati. A dicembre, per esempio, una famiglia tipo ha visto un aumento del 23,3% per l’utenza del gas. Su base annua la stangata è addirittura del 64,8%. Una percentuale che tradotta in euro fa 1.866. L’equivalente di un mese di stipendio (buono). L’Unione nazionale consumatori, aggiungendo anche i rincari della luce, calcola una batosta da oltre 3.547 euro. Alla stazione di servizio non va meglio. L’importo della benzina, complice la scadenza dello sconto sulle accise, è tornato intorno a quota 2 euro. E l’inflazione a due cifre complica la vita pure tra gli scaffali del supermercato. Servirebbe una mappa per uscire da questo labirinto. Proviamo a tratteggiarla qui sotto con qualche utile consiglio per risparmiare. Inflazione cala dicembre, ma nel 2022 l'aumento medio è il più alto dal 1985 Perché il...