Nutri-Score: i voti dalla A alle E ad alimenti e bevande

Roma, 4 maggio 2024 – Nutri-Score è un sistema di etichettatura nutrizionale supplementare FOP (Front Of Pack) per il packaging degli alimenti che indica la qualità nutrizionale di un prodotto.

Implementato per la prima volta in Francia nel 2017, categorizza gli alimenti secondo una scala nutrizionale divisa in 5 colori: dal verde scuro all’arancione scuro, affiancate rispettivamente dalle lettere dalla A alla E, per ottimizzare al meglio la comprensione dell’etichetta. I prodotti etichettati con la lettera A su sfondo verde scuro, sono quelli che hanno una qualità nutrizionale più alta, all’opposto quelli con la lettera E sullo sfondo arancione scuro.

Il calcolo del Nutri-Score

Per assegnare il colore e la lettera, viene effettuato un calcolo attribuendo ad ogni alimento o bevanda un punteggio FSAm-NPS.

Tale valore è ottenuto sommando i punti (da 0 a 5) assegnati per il contenuto di nutrienti che dovrebbero essere consumati in quantità maggiori, come fibre alimentari (g), proteine (g), frutta, verdura, legumi e noci (%), e sottraendo i punti (da 0 a 10) assegnati per il contenuto di nutrienti che dovrebbero essere limitati, come zuccheri totali (g), acidi grassi saturi (g), sodio (mg) e calorie (kJ).

I marchi che hanno adottato l’etichettatura Nel giugno 2023, 1.197 aziende erano coinvolte nel sistema Nutri-Score in Francia. Dal 2018, la quota di mercato stimata delle marche coinvolte è aumentata costantemente raggiungendo il 62% del volume di vendite nel 2023.

Diversi Paesi hanno deciso di raccomandare l'etichetta Nutri-Score. Tra questi: Belgio, Svizzera, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Lussemburgo.