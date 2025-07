Raoul Bova, Rocio Munoz Morales, gli audio e gli avvocati: quando il gossip rovina la vita privata

Roma, 26 luglio 2025 – C’era una volta la privacy. Intesa come riservatezza. Intesa, a propria volta, come la tendenza a mantenere riservati alcuni aspetti della propria vita privata. Poi ci sono la voglia di mettersi in mostra, il gossip, la voglia di distruggere le vite degli altri perché, forse, non se ne ha una propria soddisfacente. E’ il caso dell’affaire che vede coinvolti Raoul Bova, Martina Ceretti, Rocio Munoz Morales e gli avvocati. Oltre all’immancabile Fabrizio Corona.

E proprio da lui, e dal suo ormai famigerato ‘Falsissimo’, parte l’ennesima macchina del fango. Intesa non come bugie - questo non tocca a noi nè a lui stabilirlo -, ma proprio di fango scagliato senza motivo. I fatti: Fabrizio Corona ha diffuso audio - privati e quindi passibili di interventi legali - che l’attore aveva inviato a Martina Ceretti, ragazza che stava frequentando in quel momento. Ed ecco la gogna mediatica. Perché nel frattempo l’attore era, ed è, fidanzato – i due non si sono mai sposati – con Rocio Munoz Morales. Gogna, quindi, con tanto di intervento degli avvocati. Quelli di Raoul Bova sostengono che l’unione fra loro fosse conclusa e che quindi la loro fosse una condizione da “separati in casa”. "Raoul Bova e Rocío Morales, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento delle due figlie. Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già nota indiscutibile” ha spiegato l’avvocato di Bova.

Ora ecco la risposta dal legale dell’attrice: “È assolutamente falso che vi sia una separazione di fatto, risalente addirittura a molto tempo prima, così come è falso che vi sia un qualsiasi accordo. La mia cliente ha appreso, come tutti, dai media quanto accaduto nelle ultime ore riguardo alla nota vicenda che ha visto protagonista il signor Bova. La signora Rocío Morales Muñoz è rimasta senza parole e ha una sola volontà: proteggere le proprie bambine da questo tanto improvviso quanto doloroso clamore”.

E qui arriviamo al punto più dolente: chi non ha alcuna colpa. Perché la coppia ha due figlie. Che non hanno di certo scelto di essere coinvolte in questo ciclone.

Ed ecco quindi che il caso Bova-Munoz Morales va ad aggiungersi ad altre due vicende private date in pasto al voyeurismo dell’italiano medio.