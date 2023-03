Perché il prezzo del gas si abbassa e le bollette aumentano (ancora). E quando caleranno

Il prezzo europeo del gas sprofonda, zavorrato dalle alte temperature, che hanno consentito all'Europa di tagliare i consumi di metano e di mantenere le scorte oltre l'80%, ben al di sopra della media storica del periodo. Oggi, 4 gennaio 2023, le quotazioni sul mercato di Amsterdam sono scese sotto i 65 euro al megawattora, ai minimi dal 7 dicembre 2021: siamo a un quinto rispetto al picco storico di 339 euro al megawattora, toccato lo scorso 26 agosto, e a meno della metà rispetto alla prima settimana di dicembre, quando il valore del metano sulla piattaforma olandese si aggirava ancora attorno ai 135 euro al megawattora. E le bollette? La crisi del clima, alla base delle temperature insolitamente alte, ruba così alla guerra del gas scatenata da Vladimir Putin contro l'Europa il suo alleato più prezioso: il generale inverno. Il caro bollette, però, continua. Perché in un momento in cui il prezzo del gas scende, ci troviamo a pagare di più? Perché il meccanismo di calcolo è retrospettivo. In pratica, c’è uno scarto temporale tra la variazione di prezzo della materia prima e il momento in cui arriva nella bolletta del consumatore. Per quanto riguarda gli aumenti annunciati all'inizio di...