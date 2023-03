Paradosso gas: prezzo giù, tariffe su. Stangata da 1.866 euro in bolletta

La febbre delle bollette del gas

Un rincaro dopo l’altro. La benzina che torna a quota 2 euro. Le bollette del gas che aumentano del 23%. Il tutto mentre, paradossalmente, sul mercato il prezzo delle materie prime continua a scendere a causa della contrazione dei consumi e dell’inverno più mite da alcuni decenni a questa parte. Il risultato è che il 2023 parte davvero con il botto per il portafoglio delle famiglie: una stangata che solo per il capitolo del gas, supera i 2.113 euro annui a famiglia. Senza considerare la maggiore spesa per il pieno di carburante, oltre 360 euro all’anno. La raffica ha avuto anche l’effetto di rimcompattare le opposizioni, che sparano a zero contro il governo. Leggi anche: Farmaci carenti, Cattani: "Ecco quali sono e cosa c'entra la Cina" Gas alle stelle Come previsto, aumentano ancora le tariffe del gas per il mercato tutelato. Ieri, l’Arera, l’authority che vigila sull’energia, ha annunciato un aumento medio del 23,3% rispetto a novembre. Considerando un consumo medio di 1.400 metri cubi all’anno, fra gennaio e dicembre del 2022 una famiglia-tipo ha speso circa 1.866 euro per il gas, con una stangata del 64,8% rispetto allo stesso periodo del 2021. Prezzi e tariffe Ma come si concilia l’aumento...