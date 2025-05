Agenzia delle entrate, sito in tilt per il boom di precompilate: a rischio le pratiche in scadenza

Roma, 16 maggio 2025 – Le dichiarazioni dei redditi mandano in tilt il sito dell’Agenzia delle Entrate e i commercialisti ora chiedono una proroga delle scadenze fiscali previste per oggi.

Da ieri, 15 maggio, è possibile modificare e inviare la dichiarazione precompilata per il 730. La mole degli utenti che è riversata sul portale è stata tale da intasare il sito, che per una parte della giornata di oggi ha funzionato a singhiozzo. Dopo l’intervento dei tecnici, il servizio telematico parrebbe ripristinato ma i commercialisti hanno perso del tempo prezioso per ultimare le pratiche che scadono oggi.

"Dalle 10:30 circa di questa mattina gli intermediari telematici non riescono ad accedere alle funzionalità del sito", scrive in una lettera inviata al direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, il presidente del Consiglio Nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio. Nella missiva si chiede di "prorogare i termini dei numerosi adempimenti in scadenza in data odierna a causa del blocco informatico dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate necessari, tra l'altro, alla trasmissione delle deleghe di pagamento”.

Sul calendario fiscale dell'Agenzia risultano 47 versamenti in scadenza oggi tra cui il quello della rata del saldo Iva e quelli dei sostituti d'imposta. "Abbiamo richiesto l'intervento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate - spiega il Tesoriere con delega all'area fiscalità, Salvatore Regalbuto - al fine di accertare l'irregolare funzionamento del servizio con conseguente proroga di cui al D.L. 21.06.1961 n. 498". Per l’invio del 730 precompilato c’è invece tempo fino al 30 settembre.