Accordo con Vulcan per progetti geotermici

Stellantis (in foto il ceo Carlos Tavares) e Vulcan Energy Resources hanno firmato un accordo vincolante per lo sviluppo di nuovi progetti geotermici con l’intento di decarbonizzare il mix di energie del sito industriale di Stellantis a Mulhouse, in Francia, in cui vengono prodotte le vetture Ds7, Peugeot 308 ed e-308, 508 e la nuova 408.