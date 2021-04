Roma, 5 aprile 2021 - Oggi, giorno di Pasquetta, è l'ultimo dei tre che vedono tutta l'Italia in zona rossa. Da domani (martedì 6 aprile) torena in vigore la suddivisione dell'Italia tra zona rossa e arancione (qui le differenze tra le due zone) in base alle ultime ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza venertdì scorso: e quindi Veneto, Marche e provincia di Trento passano in zona arancione. Quindi in zona arancione torna ad essere possibile uscire di casa senza obbligo di autocertificazione se si resta nel proprio comune. I bar e ristoranti restano chiusi (con l'eccezione di asporto e consegna a domicilio).

Ma soprattutto da mercoledì 7 aprile entra in vigore il nuovo Decreto Draghi che ha stabilito le nuove regole sulle restrizioni anti Covid che saranno valide fino al 30 aprile. Ecco quindi la nostra guida per vedere cosa cambia in Italia.

Colori regioni dopo Pasqua: cosa cambia dal 13 aprile

Zona rossa e arancione: quante persone posso portare in macchina

La mappa delle Regioni dal 6 aprile

Zona rossa: Calabria (resta zona rossa fino al 21 aprile), Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle Aosta.

Zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto.

Zona rossa e arancione: il modello Pdf dell'autocertificazione

Il Decreto ha prorogato fino al 30 aprile la suddivisione dell'Italia in zona rossa o arancione (o bianca). Niente zone gialle quindi. A meno che i dati sulla curva del contagio e l'andamento della campagna vaccinale non consentano allentamenti delle restrizioni previste per alcune attività. Il primo chek dovrebbe essere effettuato dal governo attorno al 15-20 aprile. E basterà una delibera del consiglio dei ministri. Potrebbe quindi essere possibile che in alcuni territori possano riaprire bar e ristoranti (non di sera comunque). Così come cinema, teatri e musei. Confermato anche l'automatismo che prevede il passaggio in zona rossa quando l'incidenza settimanale dei casi supera i 250 ogni 100mila abitanti.

Continuano ad essere vietati gli spostamenti tra regioni fino al 30 aprile se non per i comprovati motivi di lavoro, salute o necessità che dovranno essere autocertificati.

In zona arancione è possibile la visita verso una sola abitazione privata una volta al giorno al massimo in due persone (non si contano i figli under 14 e le persone non autosufficienti) all'interno del Comune. In zona rossa questa possibilità non è consentita.

Il Decreto conferma la possibilità di recarsi nelle seconde case (anche se in zona rossa): può andare solo il nucleo familiare, la casa non deve essere abitata da altri e devfe essere di proprietà (o affittata) prima del 14 gennaio 2021. Esclusi quindi gli affitti brevi. Occhio però alla ordinanze dei singoli governatori che possono aver negato espressamnte questa possibilità (qui la mappa).

E' la novità maggiore del Decreto. Da mercoledì anche in zona rossa tornano a scuola in presenza i bambini e i ragazzi di materne, elementari e prima media. Tutti gli altri in dad. In zona arancione invece anche seconda e terza media sono in presenza mentre per le superiori deve essere "garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento".

Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5: non si può uscire di casa indipendentemente dalle zone se non per i soliti motivi.

In zona rossa o arancione si possono oltrepassare i confini del proprio comune, se si sta correndo o andando in bicicletta, purché il punto di partenza e di o coincidano. In zona rossa è possibile fare una passeggiata nei pressi della propria abitazione sempre con la mascherina. Possibile andare al parco sempre vicino a casa evitando gli assembramenti.

Scatta dal 6 aprile l'obbligo edella vaccinazione per medici, infermieri, farmacisti e oprratori sanitari a contatto col pubblico. Chi non lo fa riscbhia la sospensione.

Possono riprendere i concorsi nella pubblica amministrazione col rispetto dei protocolli di sicurezza.

Palestre e piscine restano chiuse.

In zona rossa niente da fare anche per barbieri e parrucchieri. Per il momento nonpossino riaprire. Aperti invece in zona arancione (qui l'allegato 23 con l'elenco dei negozi aperti in zona rossa). In zona arancione tutti i negozi sono invece aperti.

Restano chiusi in zona rossa e arancione (per i bar asporto fino alle 18, per i ristoranti gino alle 22. Consegna a domicilio possibile fino alle 22)