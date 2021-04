Roma, 2 aprile 2021 - Cambio di colori in vista per le Regioni. Come ogni venerdì, sulla base delle indicazioni del comitato tecnico scientifico e dell'indice Rt (quello nazionale è sceso a 0.98), il ministero della Salute determinerà gli eventuali passaggi tra zona arancione e zona rossa. Nessuno potrà invece tornare in giallo, almeno per tutto il mese aprile, secondo quanto previsto dal nuovo decreto che entrerà in vigore a partire da mercoledì 7.

L'eventuale cambio di colore, comunque, scatterà dal 6 aprile, visto che da domani per i tre giorni pasquali tutta l'Italia sarà in zona rossa.

Riaperture dopo Pasqua: ecco quando e come

Il Veneto spera nell'arancione

Spera in un ritorno in arancione il Veneto. "I dati non sono aggressivi e in crescita, auspico sia una inversione di tendenza. Il contenimento del Covid c'é. I dati Rt 1.12 , incidenza 226,8 sotto la soglia del 250, ricoveri 29 in terapia intensiva con soglia 30: se saranno confermate le nostre proiezioni noi auspichiamo un passaggio di colore", ha detto ieri il governatore Luca Zaia.

Campania in bilico

Appare invece più difficile l'approdo in arancione per la Campania, i cui dati su contagi e morti continuano a restare alti.

Colori Regioni: la siituazione attuale

Zona rossa: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, PA Trento, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle Aosta, Veneto.

Zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Molise, PA Bolzano, Sardegna, Sicilia, Umbria.