Roma, 5 aprile 2021 - Bollettino Covid sui dati dei contagi di oggi in Italia. Numeri ridotti, anche sul fronte dei tamponi, influenzati dai giorni di festa di Pasqua e Pasquetta. Nel pomeriggio comunque gli aggiornamenti di Ministero della Salute e Protezione civile su attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Da domani, 6 aprile, torna fra l'altro la suddivisione del Paese in zone rosse e arancioni. Dal 7 aprile, poi, saranno in vigore le nuove regole del decreto Draghi. Per quanto riguarda, invece, i viaggi all'estero la quarantena di 5 giorni è stata prorogata fino al 30 aprile.

Colori regioni dopo Pasqua: ecco chi può diventare arancione il 13 aprile

Covid, vaccini e varianti: cosa sappiamo. Dall'efficacia alla durata del siero

Il bollettino del 5 aprile

I dati del 4 aprile: 18.025 casi e 326 vittime

Saranno pubblicati qui appena disponibili i dati aggiornati e la tabella Pdf

Le regioni / Toscana

In Toscana sono 981 i nuovi casi (950 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico). Oggi sono stati eseguiti 9.112 tamponi molecolari e 1.405 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,3% è risultato positivo. Sono invece 4.470 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,9% è risultato positivo. I ricoverati sono 1.948 (60 in più rispetto a ieri), di cui 282 in terapia intensiva (8 in più). Oggi si registrano 24 nuovi decessi: 14 uomini e 10 donne con un'età media di 80,3 anni. Sono 54.929 i casi complessivi ad oggi a Firenze (323 in più rispetto a ieri), 18.050 a Prato (61 in più), 19.102 a Pistoia (60 in più), 11.704 a Massa (41 in più), 21.178 a Lucca (115 in più), 25.197 a Pisa (112 in più), 15.034 a Livorno (72 in più), 18.668 ad Arezzo (114 in più), 11.036 a Siena (59 in più), 7.272 a Grosseto (24 in più).

Puglia

In Puglia, su 3.978 test, sono stati individuati 677 casi positivi al Covid. Sono 20, invece, i decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.926.979 test,145.721 sono i pazienti guariti e 51.220 sono i casi attualmente positivi.

Sono 649 i contagi registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, per un totale di 389.435 da inizio epidemia. Registrati anche 17 decessi.

Marche

Sono 182 i positivi al Covid rilevati nelle Marche tra le nuove diagnosi, alla viglia del ritorno in zona arancione. Nello stesso lasso di tempo, informa il Servizio Sanità della Regione Marche, "sono stati testati 2.462 tamponi: 1.730 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.059 nello screening con percorso Antigenico) e 732 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,5%)". Dei 182 positivi, 89 sono in provincia di Ancona, 57 in quella di Macerata, 19 in quella di Ascoli Piceno, 7 in quella di Pesaro Urbino, 4 in quella di Fermo e 6 fuori regione. Questi casi comprendono 38 soggetti sintomatici.

Umbria

Sono stati 522 i tamponi Covid analizzati a Pasqua in Umbria e 333 i test antigenici. Ne sono scaturiti - riporta il sito della Regione - 53 nuovi positivi e 144 guariti. Quattro i morti. Gli attualmente positivi sono quindi scesi a 4.446, 95 meno del giorno precedente. Il tasso di positività sul totale dei test è del 6,1% sul totale e del 10,1% sui soli molecolari. Ancora in calo i ricoverati in ospedale, 350, due in meno, 47 dei quali, tre in meno, nelle terapie intensive.

Le altre regioni

In Basilicata 17 contagi e 2 decessi. In Valle D'Aosta sono 75 i nuovi casi di persone positive al Covid.

Le altre notizie

Pasquetta: quando si può uscire dal Comune

Autocertificazione per Pasqua: il Pdf. Come compilarla

Supermercati e negozi aperti nei giorni (rossi) di festa