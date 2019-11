Venezia, 12 novembre 2019 - Maltempo, nel panorama del ciclone che minaccia l'Italia, capitolo a parte merita l'eccezionale acqua alta a Venezia. La marea aveva già raggiunto alle 8 di stamattina il livello di un metro sopra il medio mare e sembrava dover arrivare ai 140 centimetri a metà mattina. E' andata meglio del previsto: l'acqua alta si è fermato a 127 centimetri alle 10.20, alla stazione di rilevamento di Punta della Salute. Il Centro maree del Comune spiega che la minore marea è stata causata dal ritardo della perturbazione, che ha mitigato l'effetto dei venti di scirocco e dell'onda di 'Sessa' nel mare Adriatico. Il massimo registrato in mare è stato di 137 centimetri. In mare aperto la piattaforma del Cnr segnava già 120 centimetri alle 8 del mattino. Una situazione causata da minimo depressionario sull'Adriatico settentrionale a cui si aggiunge il vento di scirocco. La situazione meteorologica viene definita "altamente dinamica" e quindi suscettibile di variazioni.



In città c'è allerta, e per oggi e domani sono stati chiusi gli asili nido e le scuole dell'infanzia.

Previsioni: i picchi di marea

Dopo il primo picco ridimensionato, un altro picco di marea è atteso alle 23, con una previsione che da 145 centimetri potrebbe arrivare fino a 155 rivelandosi quindi addirittura superiore a quello del 29 ottobre 2018. Mercoledì 13 novembre la marea salirà nuovamente a 145 centimetri alle 10.30.

Il Comune di Venezia ricorda che le passerelle allestite non garantiscono la transitabilità in caso di marea superiore ai 120 centimetri e, pertanto, si raccomanda alla popolazione di uscire nelle fasce orarie solo in caso di estrema necessità. Analogamente, alcuni pontili di attracco dei vaporetti potrebbero essere impraticabili in coincidenza con il picco di marea.

La mappa dei canali praticabili

La società Actv potrebbe sospendere il servizio pubblico di trasporto durante la giornata di domani e di dopodomani. Inoltre, ai conducenti dei natanti viene raccomandato di tenere una velocità moderata e adeguata alla circostanza. In caso di acqua superiore a 120 centimetri, risultano utilizzabili solo Canal Grande, Canale di Cannaregio, Rio Novo e, per i soli mezzi di soccorso ed emergenza, anche il Canale delle Galeazze.

Sono stati allertati i servizi di pubblica utilità (Actv, Veritas, Italgas ed Enel Energia), che hanno assicurato la disponibilità di squadre di pronto intervento. Ulteriori natanti saranno messi a disposizione per il collegamento con le isole di Burano e Pellestrina per interventi di soccorso urgente.

© Riproduzione riservata