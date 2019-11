Roma, 11 novembre 2019 - Doppio fronte di maltempo sull'Italia. Le previsioni meteo per le prossime ore segnalano due perturbazioni, la prima attiva su Nord e regioni tirreniche, responsabile di piogge e anche neve sulle Alpi e sulle cime dell'Appennino. La seconda è invece in azione al Sud "con fenomeni anche molto intensi e temporaleschi", avvisa 3BMeteo. Si tratta di una fase molto agitata, segnata anche da forti venti a burrasca con raffiche di Scirocco fino ai 100 km/h - e destinata a durare almeno fino a metà settimana. Ma non è finita: i modelli matematici confermano l'insorgere di una nuova depressione che già a partire da giovedì 14 novembre e almeno per tutta la giornata di venerdì 15 è pronta a turbare nuovamente i cieli, e ancora una volta in maniera seria. Vediamo i dettagli.

Allerta meteo: codice rosso su Calabria e Sicilia

La settimana è iniziata all'insegna del ciclone mediterraneo posizionato tra Tirreno e Nord Africa, che già oggi ha fatto sentire i suoi effetti. Ma iLMeteo non ha dubbi: domani, martedì 12 novembre, sarà sicuramente la giornata peggiore. Nel mirino, in particolare, il Meridione. Gli esperti mettono in guardia dal "pericolo alluvionale su Calabria, Basilicata e Puglia (sopratutto Salento e Tarantino)". Lo scontro tra correnti umide di Scirocco e venti freddi polari potrebbe essere esplosivo: non si escludono dunque fenomeni estremi come trombe d'aria o trombe marine. Dalla sera peggiora anche al Settentrione, in particolare "su Romagna, Emilia centro-orientale, Veneto, Friuli Venezia Giulia, ma anche sulla Sardegna orientale". Anche qui si temono nubifragi mentre Venezia fa i conti con il rischio acqua alta, che riguarda anche la giornata di mercoledì 13 novembre, così come i forti venti di Bora a Nord Est.

Per la giornata di domani, la Protezione civile segnala allerta rossa per rischio idrogeologico e rischio temporali su gran parte della Calabria, Basilicata ionica e Sicilia orientale, arancione su Puglia, Basilicata e il resto di Calabria e Sicilia. Ordinaria criticità - codice giallo - per le altre regioni interessate dal maltempo. I sindaci prendono provvedimenti. Domani saranno chiuse le scuole in diverse città della Calabria, tra cui Lamezia Terme, Catanzaro e Reggio Calabria, a Caltagirone e a Catania in Sicilia, a Brindisi in Puglia.

🔴🔔#allertaROSSA oggi e domani in Calabria e Sicilia. #12novembre #allertaROSSA anche su parte di Basilicata e #allertaARANCIONE in Puglia e su restanti bacini di Basilicata, Calabria e Sicilia.

Avviso meteo #11novembre per pioggia e venti di burrasca➡️ https://t.co/A8HIAdTv1e pic.twitter.com/V4kZFWEPq6 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 11, 2019

Neve fino in collina: quando e dove

Dopo le nevicate dei giorni scorsi, la Dama bianca torna a cadere con precipitazioni anche abbondanti nella giornata di oggi. iLMeteo stima accumuli dai 25 ai 40 cm sulle Alpi centro-occidentali, a partire dei mille metri. Martedì 12 novembre "un forte peggioramento interesserà i rilievi nord-orientali", Dolomiti incluse dunque, con la quota in abbassamento la sera fino ai 700-800 metri e in ulteriore discesa nelle ore successive. Qui gli accumuli "potrebbero sfiorare anche i 70/80 cm oltre i 2000 mt. di altitudine". La neve è prevista nell'immediato anche sull'Appennino (emiliano, toscano e umbro), ma ad un'altitudine elevata.

Un nuovo giro di vite è atteso tra giovedì 14 e venerdì 15, con l'innesco di una nuova perturbazione che dovrebbe colpire il Nord Ovest prima di estendersi al Triveneto e alle regioni centrali. Tra Piemonte e Lombardia la quota neve potrà scendere fino in collina e addirittura pianura, annunciano i siti meteo. iLMeteo non esclude "neve a Cuneo e Aosta e fiocchi a Torino". Ai 1.370 metri del Brennero è prevista una settimana di nevicate che stando al servizio meteo austriaco potrebbero raggiungere anche i 40 centimetri. La minore attendibilità delle previsioni meteo dopo le 48 ore impone però cautela: vedremo nei prossimi giorni se l'attuale tendenza sarà confermata.

#Meteo: NEVE, sarà di nuovo INTENSA e ABBONDANTE a bassa quota! Ecco QUANDO, DOVE e gli ACCUMULI in CM #nevehttps://t.co/Tbp01cWUep pic.twitter.com/MNaOFvUjFl — IL METEO.it (@ilmeteoit) November 11, 2019