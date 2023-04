Udine, uomo trovato morto in strada. Sul corpo segni di aggressione

Udine, 15 aprile 2023 - Un senzatetto di 59 anni è stato trovato morto, all'alba di oggi, in una galleria di Udine, con evidenti segni di aggressione sul corpo. A lanciare l'allarme, alle 5:30, è stata una giovane che rientrava a casa. Il personale sanitario, inviato dalla Sores Fvg, ha tentato inutilmente di rianimare l'uomo, originario di San Vito al Tagliamento (Pordenone).

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica, della Squadra Volante e della Squadra mobile, con il medico legale. Gli agenti stanno visionando i filmati delle telecamere in zona per individuare gli autori dell'aggressione. Al momento sembra che non ci siano testimoni oculari di quanto accaduto né persone che abbiano udito rumori o voci sospette nonostante la galleria si trovi nei pressi della confluenza di più strade con numerosi edifici e abitazioni.

Da quanto si apprende, la vittima era solita trovare riparo per la notte all'interno della galleria, che si trova tra via Volontari della libertà e via San Daniele.