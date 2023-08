Thyssenkrupp, l’ex ad Espenhanh in carcere: inizia a scontare la pena

Torino, 17 agosto 2023 – L’ex ad della Thyssenkrupp Herald Espenhahn è in carcere: inizia a scontare ora la pena per l’incendio scoppiato nella fabbrica di Torino dove morirono 7 operai.

“Dopo 5726 giorni il signor Harald Espenhahn dopo tanto correre, scappare dalla giustizia ha varcato la soglia del carcere. Non è un risarcimento, non è vendetta. È solamente l'unico epilogo che si sarebbe già dovuto compiere da tempo e che è stato solo rimandato”, ha scritto Antonio Boccuzzi, uno degli operai scampati all’incendio poi diventato parlamentare del Pd, commentando notizie provenienti dalla Germania secondo le quali l'allora amministratore delegato dell'azienda nei giorni scorsi ha cominciato a scontare la parte detentiva della condanna inflitta in Italia. “Quei 5 anni - scrive su Facebook - saranno ulteriormente ridimensionati. Lo sappiamo e non ci facciamo strane o vane illusioni, ma un passo è stato compiuto e questo non ce lo porta via nessuno”.

Lo scorso luglio Spiegel ha riportato la notizia di un manager tedesco di Thyssenkrupp - "condannato in Italia per un incendio con sette morti” - che ha visto fallire a fine maggio il proprio ricorso presso la Corte costituzionale federale tedesca per evitare di scontare la propria pena per «omicidio colposo e incendio doloso colposo”. Dell'accusato Spiegel non ha citato il nome, probabilmente per una ricorrente linea tedesca sulla privacy. Il manager è stato giudicato colpevole in un processo in Italia nel 2016 e il tribunale gli aveva inflitto una pena di nove anni e otto mesi di carcere. Il tribunale regionale di Essen ha poi commutato il verdetto di colpevolezza in una condanna a cinque anni di carcere in Germania, pena massima tedesca per questo reato. Dopo il tentativo di ricorso del condannato, la Corte costituzionale tedesca ha stabilito a maggio che il ricorso non fosse accettabile contro le modalità del processo in Italia e che, inoltre, la colpevolezza del manager sia evidente. Da quel momento, il passaggio successivo è diventata l'apertura delle porte del carcere.