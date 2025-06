Al Bano dice ‘da’. In nome della pace

Spinelli

Alla fine, pure Al Bano ha detto sì. Anzi, ‘da’. Dopo aver resistito alle sirene dell’Est per tre anni, il tonante idolo di Cellino San Marco ha annunciato che il 20 giugno canterà a San Pietroburgo. Per la fraternità dei popoli. "Non temo le proteste in Italia, né le accuse di essere amico di Vladimir Putin", ha affermato. "Io sono amico di coloro che percepiscono la bellezza del sostantivo pace". Tutti conoscono, infatti, il valore di quel sostantivo per il Cremlino. Qualcuno alza il dito, ma Carrisi fa spallucce anticipando all’Ansa di aver invitato alla serata in riva alla Neva pure Iva Zanicchi. "Coloro che amano la pace devono intervenire anche con questo tipo di azione". Insomma, lo stesso copione recitato da Pupo a marzo 2024 accettando di tenere uno show al Teatro del Cremlino con relativo speciale televisivo, ‘Pupo and Friends’. "Lo faccio perché ho sognato che una canzone, una semplice canzone, stava illuminando le menti di due uomini. Il sogno finiva con i due che cantavano insieme il ritornello e, mentre si stringevano la mano, i loro popoli tornavano ad essere di nuovo fratelli". Chissà cos’ha sognato Carrisi. E chissà cosa ha pensato anche Francesco Totti, che lo scorso aprile accettò di presenziare all’evento sportivo moscovita International RB Award dietro cospicuo pagamento.