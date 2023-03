Terremoto in Molise: scossa di magnitudo 4.6. A Campobasso gente in strada

Terremoto in Molise: la mappa con l'epicentro

Roma, 29 marzo 2023 - Paura in Molise per una scossa di terremoto di magnitudo di 4.6. L'epicentro a due chilometri da Montagano, in provincia di Campobasso, ma il sisma è stato chiaramente udito anche in Abruzzo (fino a Pescara) e Campania (nell'Altocasertano), in Puglia e nel Lazio. Secondo le informazioni raccolte dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa è stata registrata intorno alle ore 23.52 a una profondità di 23 km.

A Campobasso scene di panico in strada, traffico in aumento, grande spavento, persone in pigiama e persino con valigia al seguito. Nel capoluogo molisano c’è anche chi ha deciso di passare la notte in auto.

Qualche crepa sui muri è stata segnalata in alcuni comuni della provincia. I vigili del fuoco hanno però fatto sapere che non sono giunte richieste di soccorso. Immediati sono comunque scattati i controlli. Poi, a tarda notte, la Protezione Civile ha confermato che non sono stati registrati danni a persone o cose.