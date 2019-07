Roma, 13 luglio 2019 - L'estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 13 luglio 2019, effettuata alle 20, è la seguente: 3 - 13 -15 -36 - 42 - 90

Numero Jolly 6 Superstar 83

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 10 totalizzano euro: 30.504,76

Punti 4: 1.347 totalizzano euro: 229,22

Punti 3: 48.799 totalizzano euro: 19,12

Punti 2: 685.338 totalizzano euro: 5,00

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 7 totalizzano euro: 22.922,00

Punti 3SS: 226 totalizzano euro: 1.912,00

Punti 2SS: 2.788 totalizzano euro: 100,00

Punti 1SS: 16.954 totalizzano euro: 10,00

Punti 0SS: 33.313 totalizzano euro: 5,00

Vincite Immediate: 20.995 totalizzano 524.875,00 euro.

JACKPOT DA RECORD - Nemmeno stavolta è stato assegnato il jackpot che ha polverizzato tutti i record precedenti: in palio c'erano 187.400.000,00, il premio più alto al mondo e nella storia del gioco. Disponibile per il prossimo 6 un jackpot da 188.900.000,00 euro.

CURIOSITA' - Nella storia del Superenalotto, solamente in sei occasioni il jackpot è stato centrato nel mese in corso, ovvero a luglio. L’ultimo ‘6’ è stato centrato il 23 giugno dello scorso anno; in quel caso il montepremi è valso ai vincitori 177,7 milioni di euro, distribuito in tutta Italia attraverso un sistema di 70 quote.