Roma, 16 luglio 2019 - Chissà che la Dea Bendata oggi non decida finalmente di baciare il Superenalotto, concorso che mette in palio un jackpot stellare: 188,9 milioni per il 6, il più alto montepremi di sempre in tutto il mondo. Ecco l'estrazione vincente di oggi, 16 luglio 2019, la numero 85/19.

Numeri vincenti - 30, 47, 48, 60, 67, 90

Numero Jolly - 85

Superstar - 25

JACKPOT DA RECORD - Dai 184,2 milioni di euro sabato scorso, giorno dell'ultima estrazione, ai 188,9 milioni di oggi. Continua a salire il montepremi in attesa del fatidico '6' che non viene centrato dal 23 giugno 2018, quando fruttò un incasso di 177,7 milioni di euro (distribuito in tutta Italia attraverso un sistema di 70 quote). Il jackpot del Superenalotto supera di gran lunga quello degli altri superpremi nel mondo: nel Vecchio Continente l`Euromillions vale 81 milioni di euro e l`Eurojackpot 17 milioni, il Powerball americano non va oltre 180 milioni di dollari (circa 160 milioni di euro) e il MegaMillions 107 milioni di dollari (95 milioni di euro).