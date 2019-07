Roma, 30 luglio 2019 - Ancora nessun 6 al Superenalotto. E il Jackpot lievita ancora, arrivando alla cifra stratosferica di 199.400.000. Oggi è arrivata una nuova estrazione vincente, puntuale intorno alle 20 di questa sera, martedì 30 luglio. Qui sotto potete trovare i numeri estratti e i dati delle quote. E' ancora caccia alla combinazione vincente che non viene centrata dal 23 giugno dell'anno scorso, quando fruttò un incasso da 51,3 milioni (distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote). In questa tornata però si registra un 5+ che porta a casa 872.206,06 euro. Un gruzzolo non indifferente, in attesa della sestina dei sogni che già dalla prossima estrazione, qualora non fosse centrata, potrebbe arrivare a sforare quota 200 milioni di euro.

Estrazione vincente di oggi

Ecco l'esito del concorso n° 91 del 30 luglio 2019

Numeri vincenti - 6; 8; 16; 42; 84; 87

Numero Jolly - 62

Numero superstar: 12

Le quote del 30 luglio

Superenalotto

Punti 6: Nessuno

Punti 5+: uno solo, totalizza Euro: 872.206,06

Punti 5: in 4 totalizzano Euro: 70.447,42

Punti 4: in 1.096 totalizzano Euro: 260,50

Punti 3: in 42.201 totalizzano Euro: 20,43

Punti 2: in 587.525 totalizzano Euro: 5,00

Superstar

Punti 6SB: Nessuno

Punti 5+SB: Nessuno

Punti 5SS: Nessuno

Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 26.050,00

Punti 3SS: 218 totalizzano Euro: 2.043,00

Punti 2SS: 3.543 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 20.258 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 41.649 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 19.558 totalizzano Euro: 488.950,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 199.400.000,00

MONTEPREMI DA RECORD - Il Jackpot è il più alto nella storia del concorso di casa Sisal e anche il più alto del mondo, al momento. Nel Vecchio Continente l'Euromillions vale 81 milioni di euro e l'Eurojackpot 17 milioni, mentre nel mondo il Powerball non va oltre 180 milioni di dollari (circa 160 milioni di euro) e il MegaMillions 107 milioni.