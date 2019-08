Roma, 1 agosto 2019 - La febbre da Superenalotto sale senza sosta insieme al jackpot da record che è arrivato a sfiorare i 200 milioni di euro: il 'sei' vale adesso 199,40 milioni di euro, il montepremi più alto nella storia del gioco. Vola anche la raccolta: nel mese di luglio sono stati raggiunti i 175 milioni di euro di giocate (record assoluto), da aggiungere ai 153 milioni di giugno (record assoluto precedente). In totale, da inizio 2019 la raccolta ha superato i 990 milioni di euro. L'ultima volta che la combinazione vincente è stata indovinata risale a oltre un anno fa: era il 23 giugno 2018 quando il Jackpot di 'appena' 51,3 milioni fu vinto con un sistema da 45 quote. Finora il Jackpot più alto in Italia, del valore di 177,7 milioni di euro, è stato centrato a Sperlonga il 30 ottobre 2010.

Oggi una nuova estrazione vincente, puntuale intorno alle 20 di questa sera, giovedì 1 agosto. La seguiremo in diretta: qui sotto troverete i numeri, quindi pubblicheremo anche i dati delle quote e delle vincite.

