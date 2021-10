Genova, 16 ottobre 2021 - Tragedia nel mare della Liguria a poche centinaia di metri dal porto di Sestri Levante dove un sub è stato travolto e ucciso da una barca. L'uomo si era immerso in apnea per pescare ed è stato colpito da una barca in transito. L'urto violento non ha lasciato scampo al subacqueo il cui corpo è stato poi recuperato dalla Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure ed è stato portato sulla banchina portuale sestrese.

Si chiamava Angelo Marzullo e aveva 70 anni. L'uomo, molto conosciuto a Genova e nel Tigullio ed esperto apneista, dopo aver ancorato la propria imbarcazione e si era immerso su un fondale di oltre 20 metri. Secondo le prime indiscrezioni, quando l'uomo è riemerso sarebbe stato travolto da un'imbarcazione in transito. Sul punto è impegnata per una ricostruzione la Guardia costiera di Sestri Levante. Il corpo di Marzullo è stato trasferito in banchina così come le due imbarcazioni, che sono sotto sequestro.