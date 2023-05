Spray anti orso: via libera "Ma solo per la Forestale"

Il primo ok allo spray anti orso per le guardie forestali è quello del Viminale. Una richiesta che la Provincia di Trento aveva presentato già cinque anni, reiterata dopo l’uccisione di Andrea Papi, 26 anni, da parte dell’orsa Jj4. "Si tratta di un primo passo, ma dovrebbe essere a disposizione di tutti i cittadini" dice il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. Ma il ministro Luca Ciriani ha precisato: "Sono qualificabili come armi ed è prudente che siano usati da personale specializzato e addestrato".