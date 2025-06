Seconda prova maturità 2025: tutte le tracce ufficiali. Classico: latino, versione di Cicerone. Scientifico: problemi con studi di funzioni. Istituto tecnico ITIA: spunta l’Ai

Roma, 19 giugno 2025 – E’ iniziata la seconda prova scritta dell'esame di maturità 2025. Archiviato l’elaborato di italiano, l'esame prosegue oggi con la prova specifica per ogni indirizzo. Il via regolare alle ore 8.30, diversa sarà la sua durata: ad esempio, gli studenti del liceo classico avranno a disposizione 4 ore, quelli dello scientifico 6 ore, fino alle 18 ore distribuite su tre giorni per l'artistico.

Studenti impegnarti nell'esame di maturità 2025 (Ansa)

La versione di latino al classico: Cicerone

Come detto, la materia della seconda prova d'esame viene scelta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito tra quelle caratterizzanti di ciascun indirizzo di studio. Per il classico è stato selezionata un brano in latino tratto da un dialogo di Cicerone, Laelius de amicitia composto nel 44 avanti Cristo. All'esame di Stato Cicerone mancava dal 2009 e con questa proposta diventa l'autore di Latino più proposto della storia dal dopoguerra ad oggi, con 17 Maturità all'attivo, scalzando Seneca fermo a quota 16 e Tacito a quota 5, il conteggio è del portale Skuola.net.

Nel dialogo Cicerone descrive con accenti accorati l'amicizia tra due esponenti di primo piano della classe politica romana dell'epoca, Gaio Lelio e Scipione Emiliano, da poco scomparso. I maturandi sono invitati anche a riflettere sul vincolo dell'amicizia mostrando comprenderlo e interpretarlo, a rispondere ad una serie di quesiti, a fare una analisi linguistica e stilistica del testo.

Matematica al liceo scientifico: studi di funzioni

Il compito di matematica proposto chiede di risolvere uno di due problemi esposti e rispondere a 4 domande di un questionario. I problemi si sviluppano intorno a due studi di funzioni. Ognuno è introdotto comunque da una citazione: per il primo Cartesio ("La ragione non è nulla senza l'immaginazione"), per il secondo di Platone ("La bellezza è mescolare, in giuste proporzioni, il finito e l'infinito").

La traccia di Matematica per il Liceo Scientifico è incentrata su due problemi che iniziano entrambi con una citazione. Il primo parte dalla frase di Cartesio. Il secondo parte da una frase attribuita a Platone. Segue il classico studio di funzione. Le commistioni tra cultura umanistica e logico-matematica continuano anche nei quesiti, dove sono diversi i riferimenti del primo mondo che fanno da spunto a quesiti del secondo: dall'opera futurista del Boccioni riportata anche sulla moneta dei 20 centesimi a un testo di Cicerone che fa riferimento alle predizioni degli indovini (e quindi al calcolo probabilistico), passando per gli anagrammi da enigmistica della parola 'studiare'. Infine una chiusura con una citazione del matematico David Hilbert che non richiede alcun tipo di esercizio, una sorta di firma e manifesto programmatico della traccia: "La matematica non conosce razze o confini geografici; per la matematica, il mondo culturale è una singola nazione".

Istituto tecnico ITIA indirizzo informatica, spunta l’Ai

All’Istituto tecnico ITIA (Informatica e telecomunicazioni indirizzo “informatica”) la prova verte su un caso pratico relativo alla sviluppo di una piattaforma web per contrastare le fake news, attraverso il labeling di un dataset che serve ad addestrare un modello di intelligenza artificiale per classificare le news presenti sul web.

La seconda prova per gli altri indirizzi

Licei a parte, questo l'elenco delle materie della seconda prova per gli altri istituti:

- Linguistico: Lingua e cultura straniera 1

- Scienze umane: Scienze umane

- Musicale: Teoria, analisi e composizioni

- Coreutico: Tecniche della danza

- Costruzioni ambiente e territorio: Geopedologia, Economia ed Estimo

- Relazioni internazionali per il marketing: Lingua inglese

- Grafica e comunicazione: Progettazione multimediale

- Turistico: Lingua inglese

- Servizi commerciali: Tecniche professionali dei servizi commerciali

- Servizi socio sanitari: Igiene e cultura medico-sanitaria

- Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera: Scienze e cultura dell'alimentazione

- Accoglienza turistica, seconda prova: Diritto tecn. ammin.ve della struttura ricettiva

- Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale: Economia agraria e dello sviluppo territoriale

La durata e il voto

La durata della seconda prova varia a seconda dell’indirizzo. Il Mim la specifica in fondo alla traccia, dove riporta anche dopo quante ore lo studente può uscire da scuola se ha finito il tuo compito.

Come per la prima prova, anche per la seconda i commissari assegneranno un voto in ventesimi, che si somma al punteggio ottenuto nel primo scritto e ai crediti.