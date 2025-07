Giovanni Zippo ricoverato in ospedale. Così è stato incastrato per l’esplosione di Torino

Roma, 6 luglio 2025 – È ricoverato nel reparto grandi ustionati del Cto di Torino, Giovanni Zippo, 40 anni, l'uomo arrestato ieri nell'ambito delle indagini sull'esplosione in una palazzina in via Nizza 389, nel capoluogo piemontese. Zippo, a quanto si apprende, è stato sottoposto a intervento chirurgico, resosi necessario per le conseguenze della deflagrazione. La tragedia risale alla notte tra il 30 giugno e l’1 luglio scorso, lo scoppio ha sventrato il quinto piano dell’edificio, uccidendo il 33enne Jacopo Peretti e provocando 5 feriti. Tra loro una bimba di 6 anni, una ragazza di 19 anni, un giovane di 24 anni, una donna di 45 anni su quello stesso piano e un dodicenne del piano di sotto. Senza contare che 45 persone sono state evacuate, con diversi appartamenti nei pressi dichiarati inagibili.

Incastrato da videocamere e testimonianze

L’esplosione, inizialmente, era stata ritenuta accidentale, imputata a una presunta fuga di gas. Ma le videocamere dei sistemi di sorveglianza della zona hanno mostrato Zippo, guardia giurata, entrare con un sacchetto e poi allontanarsi sanguinante senza farsi curare durante le fasi concitate post esplosione.

L'uomo, assistito dall’avvocato Basilio Foti, avrebbe agito per motivi personali. A guidarlo la gelosia: voleva vendicarsi di una donna con cui aveva una relazione e che abitava nell'appartamento vicino a quello in cui è morto Perretti. Donna che era assente nell’edificio al momento della deflagrazione, si è salvata perché era in vacanza. Ad aiutare gli investigatori nelle indagini anche diverse testimonianze, mentre i vigili del fuoco avevano trovato l’innesco capace di far saltare in aria una buona fette dal palazzo. A quanto sta emergendo, non sarebbe stata la prima volta che Zippo entrava nel palazzo in quei giorni.

Una messa per Jacopo

Intanto, in attesa del via libera della Procura per i funerali, a Mazzé (Torino) si celebra oggi una messa in memoria di Jacopo Peretti. Al momento dello scoppio dormiva, è stato ritrovato dai soccorritori alcune ore dopo sotto le macerie. Un ragazzo innocente la cui morte da ieri ha trovato un perché veramente difficile da accettare.